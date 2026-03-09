El golero que defiende a Estudiantes de La Plata y Agustín Canobbio fueron las sorpresas en la nómina de posibles citados de Marcelo Bielsa para los próximos amistosos de Uruguay.

Entre 35 y 40 futbolistas del exterior fueron reservados por Marcelo Bielsa para los amistosos de la próxima fecha FIFA, en la que la celeste enfrentará a Inglaterra en Wembley y a Argelia en Turín, el 27 y el 31 de marzo, respectivamente. No se conoce la nómina oficial de posibles citados por el entrenador rosarino, algo que se hizo costumbre desde que está al mando de la selección uruguaya; recién habrá lista proporcionada por la Asociación Uruguaya de Fútbol cuando estén los elegidos para estos dos encuentros.

De todas formas, los trascendidos marcan algunas informaciones importantes. Las más novedosas son las elecciones de Fernando Muslera y Agustín Canobbio. El golero nunca formó parte del proceso de Bielsa e incluso, después del campeonato del mundo en 2022 declaró públicamente que su etapa en la selección estaba terminada. En caso de que vuelva y sea convocado para el Mundial, marcará el récord de ser el primer jugador uruguayo en participar en cinco ediciones mundialistas, luego de Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Canobbio fue tenido en cuenta por Bielsa, incluso anotó un gol en las Eliminatorias, en la derrota 2-1 ante Ecuador, en Quito. Sus declaraciones públicas luego de la Copa América lo llevaron a quedar fuera de la consideración. Casi un año y medio después, volvió a estar entre los reservados.

El resto de la lista no ofrece grandes novedades. Santiago Mouriño, Lucas Torreira, Agustín Álvarez Martínez y Santiago Homenchenko son algunos de los futbolistas que en algún momento fueron elegidos por Bielsa y esta vez no tuvieron lugar. Martín Satriano y Álvaro Rodríguez, de buen momento en España con sus anotaciones, tampoco aparecen.

Teniendo en cuenta que la de marzo será la última lista antes de saber quiénes son los reservados para el Mundial, da la sensación de que quienes no integren la citación tendrán pocas chances de aparecer en la nómina mundialista.

Puntualmente para estos partidos, se evaluará la situación de Nahitan Nández, Darwin Núñez y Luciano Rodríguez, ya que no es sencilla la salida desde Medio Oriente a Europa por los conflictos bélicos en esa zona; los tres están reservados.