Eric Fagúndez, durante la prueba de Crono Men Elite del Campeonato Panamericano de Ciclismo, en Punta del Este. (archivo, abril de 2025)

El uruguayo Fagúndez, corredor del BH Burgos español, logró una gran actuación en Montería, Colombia, y se subió al podio; ganó el colombiano Walter Vargas y el mexicano Éder Frayre fue segundo.

Uruguay volvió a subirse a un podio panamericano en ciclismo de la mano de Eric Fagúndez. El ciclista, hoy perteneciente al equipo BH Burgos de España, este jueves corrió la prueba contrarreloj y se metió entre los mejores en el circuito de Montería, en Colombia. Fagúndez cubrió los 43,1 kilómetros en 50 minutos 8 segundos, tiempo que le valió el tercer puesto en la categoría élite. El desempeño de Fagúndez confirma su evolución en las pruebas contra el cronómetro.

La victoria se la llevó el colombiano Walter Vargas, que se impuso con 48' 56''. El locatario le sacó 54 segundos al mexicano Éder Frayre, segundo en la clasificación, y 1' 12'' a Fagúndez. Vargas no solo ganó en su casa, sino que reescribe su dominio en la especialidad, donde es múltiple campeón panamericano: fue su cuarta vez consecutiva y suma siete títulos, tras las coronas obtenidas en 2016, 2018 y 2021, además de su racha ininterrumpida entre 2023 y 2026.

En cuanto al resto de la participación celeste en el campeonato, Uruguay tuvo su primera presentación el día anterior. En la categoría élite femenina, Florencia Revetria defendió la malla nacional en un circuito de 31,5 kilómetros y finalizó en la decimoctava posición.

En júnior femenino, Sol Mockford concluyó en el decimoquinto lugar de la clasificación general, mientras que en júnior masculino Laurencio Aquino no logró completar el recorrido.