El Maestro Internacional uruguayo sumó 6,5 puntos y fue campeón del torneo, escoltado por los brasileños Mathias Andre Casalaspro y Matheus Mendes Domingues Ribeiro.

El torneo internacional cerrado (ITT) organizado por La Proa, jugado la semana pasada y con cierre el domingo, se cerró con la victoria local de Facundo Vázquez (IM, Uruguay, Elo 2401), que terminó invicto en la cima con 6,5 puntos sobre 9 posibles. Detrás se ubicaron los brasileños Mathias Andre Casalaspro (Elo 2290) y Matheus Mendes Domingues Ribeiro (Elo 2296). La actuación de Vázquez confirmó su condición de referencia del ajedrez uruguayo.

Consultado sobre el balance deportivo, el presidente de La Proa, Miguel Llabres, remarcó que el torneo “tuvo un nivel muy alto” porque varios de los invitados “tienen un potencial de juego que los ubicaría dentro del top 10 uruguayo”. Destacó, además, la actuación de Vázquez, que “perdió la primera partida del torneo y después, con gran resiliencia, tuvo todos resultados positivos, hasta quedar como único puntero”, y precisó que, aunque el evento estaba preparado para otorgar normas de Maestro Internacional, “los jugadores que podían conseguir su primera norma necesitaban llegar a siete puntos, y los que estuvieron más cerca fueron los brasileños, con seis”, por lo que en esta ocasión no se concretó ninguna norma.

Más allá de la tabla final, el ITT forma parte de una estrategia de La Proa que busca organizar este tipo de torneos cada cuatro meses. El objetivo es que la posibilidad de sumar puntos Elo deje de depender solo de giras en el exterior y se convierta en parte estable del ecosistema ajedrecístico montevideano.

El cierre de “La Proa de fiesta”, con un torneo que tuvo alrededor de 100 participantes y compartió espacio con el evento internacional, reforzó la convivencia entre niñas, niños, aficionados y la élite competitiva del país.