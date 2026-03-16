Tenía 78 años y estaba luchando contra un cáncer que se profundizó en la pandemia al contagiarse de coronavirus.

En la madrugada del lunes falleció el relator argentino Marcelo Araujo, tenía 78 años y venía luchando contra el cáncer que se profundizó al contagiarse de coronavirus en la pandemia, cuando estuvo casi dos meses en terapia intensiva.

Pocos saben que su nombre real es Lázaro Jaime Zilberman, comenzó a trabajar en los medios en los años setenta, pero su gran salto a la fama fue dos décadas más tarde siendo el relator de los principales partidos del fútbol argentino y conductor del programa Fútbol de Primera en una dupla icónica junto a Enrique Macaya Márquez. La emisión televisiva se transmitía los domingos de noche y ofrecía un resumen de todos los partidos de la fecha de primera división y era la primera instancia para ver los goles del fin de semana. En 1999 ganaron el Martín Fierro de oro.

Araujo marcó un sello en los relatos deportivos rioplatenses, irrumpiendo con un estilo descontracturado que apuntó al entretenimiento y despojó la tradición hegemónica y seria que se mantuvo hasta la época.

Además dejó estampadas muchas fases que quedaron para la posteridad y apodos de los futbolistas más importantes del fútbol argentino: Apache a Carlos Tévez, Torero a Juan Román Riquelme, Mandrake a Andrés D`alessandro y Chapita a Guillermo Barros Schelotto, entre otros.

Lo último de Araujo en los medios fue durante el Mundial de Rusia en 2018 trabajando para el canal argentino A24. Pese a ser una figura pública que muchos argentinos querían despedir, no habrá sepelio. Sus restos serán cremados el martes en Chacarita.