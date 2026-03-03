La Asociación de Fútbol de Qatar paralizó hasta nuevo aviso todas las competiciones tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que deja en duda el España‑Argentina del 27 de marzo en Lusail y empuja a la UEFA y a la Conmebol a buscar una alternativa en Europa, con Londres a la cabeza, o en Estados Unidos.

Los campeones de Europa y América, España y Argentina, se enfrentarán en la Finalissima el 27 de marzo, partido que estaba pactado para jugarse en Lusail, Doha, Qatar. Sin embargo, los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán ponen en juego algunos eventos del deporte, entre los que se destaca el partido entre españoles y argentinos. Hace algunos días, la Asociación de Fútbol de Qatar emitió un comunicado oficial anunciando la suspensión de la actividad “hasta nuevo aviso”, por lo que aparecieron algunas alternativas, entre las que se destaca la ciudad de Londres en Inglaterra.

Este jueves 5 de marzo aparece como fecha límite para tomar la decisión. Londres se perfila como la principal candidata para albergar la Finalissima, aunque existe un inconveniente: el 27 de marzo Inglaterra recibirá a Uruguay en Wembley por la fecha FIFA. Las opciones que manejan las dos asociaciones involucradas son o bien cambiar la final de día o jugar en otro estadio londinense, como el Emirates Stadium, hogar del Arsenal, o en el Tottenham Hotspur Stadium.

Con menor ruido mediático otras opciones han surgido, como el Estadio Olímpico de Roma, el Metlife Stadium de Nueva York y el Hard Rock Stadium de Miami –si bien el estadio y la ciudad aparecen como ideales, el inconveniente es que allí se jugará el Abierto de Miami–. Además, Marruecos se ofreció a recibir el partido, pero las tensiones internas con España en torno a la organización del Mundial 2030, que organizarán conjuntamente con Portugal, alejaron la posibilidad. Tanto España como Marruecos quieren albergar la final del Mundial, que daría inicio en Uruguay para celebrar el centenario de la primera Copa del Mundo en 1930.

Las entradas para el próximo torneo de repechaje mundialista en México, que determinará la clasificación de dos países más para el primer Mundial de 48 selecciones, están en venta y se ofrecen a precios accesibles, que oscilan entre los 10 y los 15 dólares, según anunció la FIFA. El torneo, donde participarán las selecciones de Irak, República Democrática del Congo, Bolivia, Nueva Caledonia, Jamaica y Surinam, se celebrará en dos estadios, que además son sedes previstas para la fase final de la Copa Mundial: Guadalajara y Monterrey. El evento, a pesar de los disturbios en Guadalajara tras la muerte de Nemesio Oseguera, el Mencho, irá del 26 al 31 de marzo.