El equipo pedrense que dirige Sebastián Méndez disputará la Copa Sudamericana luego de quedar eliminado por Deportivo Independiente Medellín de la Libertadores.

Juventud de Las Piedras cayó sobre el final del partido con Deportivo Independiente Medellín por un marcador de 2-1 y de esta manera quedó eliminado de su sueño de Copa Libertadores. El partido, jugado en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, se abrió con un gol del ex Nacional Hayen Palacios, pero Federico Barrandeguy se vistió de héroe y de tiro libre consiguió el empate. Cerca del final del partido, cuando todo parecía apuntar a los penales, el Polaco Francisco Fydriszewski ganó en el área para el delirio de su gente.

Pero el equipo del Gallego Sebastián Méndez tiene más de un premio consuelo. El primero, que el equipo que dejó afuera a Universidad Católica de Ecuador en la fase 1 y a Guaraní en la fase 2 jugará la zona de grupos de la Copa Sudamericana, que se extenderá del 7 de abril al 28 de mayo. Los grupos se sortearán el próximo jueves 19 a las 20.00.

Además, Juventud se aseguró 900.000 dólares que se suman a los 1.500.000 dólares que había obtenido al ir avanzando en la Libertadores. De esta manera, el club ha ingresado 2.400.000 dólares. Incluso, por cada partido ganado en la fase de grupos de la Sudamericana podría recibir 115.000 dólares extra.

Por último, se aseguró la llegada de Gastón Pereiro, un jugador importante que se suma a las filas de Méndez.

Juventud representará a Uruguay en la copa junto con Boston River y Montevideo City Torque, ambos ubicados en el bombo 3. La única manera de que dos equipos del mismo país se enfrenten es que uno de ellos haya clasificado en la fase previa, como es el caso del pedrense. Por lo tanto, podría llegar a enfrentarse al sastre o a los ciudadanos. Los grupos se conformarán con un equipo de cada bombo.

Bombo 1: River Plate (Argentina), Atlético Mineiro (Brasil), San Pablo (Brasil), Racing (Argentina), Gremio (Brasil), Santos (Brasil), Olimpia (Paraguay) y América de Cali (Colombia).

Bombo 2: San Lorenzo (Argentina), Red Bull Bragantino (Brasil), Palestino (Chile), Millonarios (Colombia), Caracas (Venezuela), Vasco da Gama (Brasil), Cienciano (Perú) y Tigre (Argentina).

Bombo 3: Audax Italiano (Chile), Blooming (Bolivia), Academia Puerto Cabello (Venezuela), Boston River (Uruguay), Montevideo City Torque (Uruguay), Deportivo Cuenca (Ecuador), Independiente Petrolero (Bolivia) y Macará (Ecuador).

Bombo 4: Alianza Atlético (Perú), Recoleta (Paraguay), Deportivo Riestra (Argentina), Barracas Central (Argentina), Juventud (Uruguay), O’Higgins (Chile), Carabobo (Venezuela) y Botafogo (Brasil).

Llegó Gastón Pereiro

En medio de la derrota y la posterior clasificación a la Copa Sudamericana —algo nada despreciable para el equipo que tiene entre sus figuras al Pelado Martín Cáceres—, Juventud de Las Piedras contrató al ex Nacional Gastón Pereiro, quien ya había vuelto al fútbol uruguayo sin demasiado éxito para jugar en el club albo y firmó contrato hasta diciembre de la presente temporada.

De la cantera tricolor, Pereiro jugó en el PSV Eindhoven de Países Bajos, además de pasar por Cagliari Calcio, Genoa CFC, Ternana Calcio y SSC Bari en Italia, su último club, equipo de la Serie B italiana, donde disputó 12 partidos y anotó un gol.