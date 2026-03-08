El elenco pedrense que dirige Sebastián Méndez se impuso 3-1 en gran actuación colectiva y golpeando en los momentos justos.

Juventud de Las Piedras jugó un partidazo. Hizo honores a su presente y, con él, a un proceso que empezó con Diego Monarriz y que continúa, no sin antes estampar su estirpe, con Sebastián Méndez. El pedrense derrotó a Nacional en el Parque Artigas 3-1 a modo de previa de su partido por Copa Libertadores, donde irá por algo histórico frente a Deportivo Independiente Medellín el jueves. Nacional repitió el bajo rendimiento, a pesar de los cambios que desde el arranque propuso Jadson Viera, que no parece encontrarle la vuelta al equipo. Por el contrario, lo del Juventud del Gallego Méndez fue ideal.

Con Alejo Cruz en su mejor versión, el pedrense se puso arriba en el marcador rápidamente e impuso su juego en el campo. Una triangulación por derecha terminó con un centro medido de Ignacio Mujica, que fue uno de los destacados del local. El centro encontró a Cruz, que entró solo por el segundo palo y, sin dejarla picar, marcó el primero. Minutos después tuvo una segunda oportunidad que terminó en las manos del panameño Luis Mejía. A pesar de que Nacional pareció despertar con destellos del Diente Nicolás López, el arquero Nicolás Rossi siempre mostró seguridad.

Otro de los buenos, Renzo Rabino, robó una pelota en el mediocampo y se lanzó al ataque, habilitó a Gonzalo Gómez, que marcó el segundo. Recibió perfilado y la colocó lejos del esfuerzo del panameño. En la tribuna les recordaron a los jugadores albos que estaban jugando en el cuadro de La Blanqueada y todo lo que eso implica. Aquello desató algunas piñas entre pares. Juventud siguió haciendo un partido memorable.

Foto: Gianni Schiaffarino

Nacional volvió al segundo tiempo ya sin Juan de Dios Pintado, lesionado sobre el final de la primera parte. Maximiliano Gómez encontró un gol tempranero que animó a la tribuna. A Nacional le hacía falta que Gómez oficiara de goleador, pero aquello no alcanzó. Juventud volvió a pegar en el momento justo y tres minutos después volvió a mover el score. Mateo Izaguirre recibió de Cruz en el área tricolor y batió a Mejía para poner el 3-1 que marcaría el devenir del encuentro. Incluso en los pies de Agustín Alaniz, uno de los que ingresaron en Juventud, pudo convertir el cuarto, que hubiera sido lapidario para Nacional.

Jadson colocó a Baltasar Barcia, Gonzalo Carneiro y Maximiliano Silvera, aunque sacó a López, que había sido de lo más lúcido. Luciano Boggio, otro habitual titular que entró como relevo, llevó a su equipo al frente, aunque sin claridad. En Nacional extrañaron a Lucas Rodríguez, ese motor. A pesar de los cambios, se desdibujó en centros y disparos que se dieron contra el shopping atrás del arco.

Emanuel Cecchini y Franco Risso, de Juventud de las Piedras, y Nicolás López, de Nacional. Foto: Gianni Schiaffarino

Es cierto que el Pelado Martín Cáceres le da un aire elevado a Juventud. Pero también es cierto que en jugadores como Bruno Larregui o Fernando Mimbacas está el brillo del barrio. Nacional fue una lista de nombres y Juventud, un equipo. En Jadson, la mirada perdida del desconcierto; en Sebastián Méndez, la gota de sudor de la gloria mínima. Juventud aún no había ganado por el Apertura y peleará por sus sueños más allá de fronteras. Nacional deberá barajar de nuevo, sabiendo que algunas cartas ya están marcadas.

.