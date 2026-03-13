Boston River y Montevideo City Torque están en el bombo 3 y esperan conocer su suerte en el sorteo del 19 de marzo; Juventud va al bombo 4 y puede coincidir con los uruguayos.

Al igual que para la Libertadores, la Copa Sudamericana tendrá el sorteo de la fase de grupos el jueves 19 de marzo en Luque, Asunción, casa de la Conmebol. Los bombos ya tienen todos sus equipos –el último que faltaba conocerse salía de Juventud de Las Piedras o Independiente Medellín–, y en los bolilleros estará el destino de los 32 equipos.

El reparto de los equipos a los bombos se hizo por ranking. Los ocho mejores fueron al bombo 1 (ver recuadro), los siguientes al 2, y lo mismo con el 3 y con el 4, aunque en este último entraron cuatro que llegan desde la fase 3 de la Libertadores –a ellos no se les tomó en cuenta el ranking; caían ahí sí o sí–. Boston River y Montevideo City Torque, los clasificados tras la eliminatoria en Uruguay, están en el bombo 3, por lo que su situación para tener un grupo amable tiene menos posibilidades que caer en uno de los duros. De todas formas, el azar lo certificará (o no).

No vale elegir

Del bombo 1 prácticamente no hay equipo fácil. Nadie quiere cruzarse con River, Atlético Mineiro, São Paulo, Racing, Grêmio, Olimpia, Santos o América de Cali, pero alguno les va a tocar.

Para el bombo 2 la lectura es parecida, porque se puede decir que todos ellos están por encima de los uruguayos, pero también se puede argumentar que no son lo mismo San Lorenzo, Vasco da Gama, Bragantino o Millonarios, que Palestino, Caracas, Cienciano o Tigre. Ya se sabe que ni Boston ni Torque se cruzarán con los de su mismo bombo, pero el que tiene una trampa es el 4, el supuestamente más accesible: está Botafogo y nadie querrá cruzarse con ellos. En este bombo, además, entró Juventud de Las Piedras tras su eliminación en la fase 3 de la Libertadores. Como viene desde playoff, los pedrenses sí podrán ser rivales de Boston River o Montevideo City Torque.

Imaginando escenarios favorables para sastres y ciudadanos, un grupo accesible podría ser con América de Cali –ojo: viaje largo y estadio picante–, Caracas –otro viaje largo– o Tigre, y Recoleta de Paraguay o Alianza Atlético de Perú. Huelga decir que, para Juventud, al estar en el bombo 4 es muy difícil que le toque un grupo fácil, pero algo así podría ser con América de Cali, Caracas o Tigre, y Macará o Puerto Cabello.

Para los grupos más bravos o de la muerte hay varios candidatos: pueden tocar River Plate, Vasco da Gama y Botafogo –como viene de repechaje puede coincidir con equipos de su país–; San Pablo, San Lorenzo y Botafogo puede ser otra serie compleja, lo mismo alternando los argentinos y brasileños de los bombos 1 y 2, además de agregarle a Botafogo.

Porque la Sudamericana tiene otra complejidad: solo pasan directamente a octavos de final los primeros de grupo. Los segundos, en cambio, deberán eliminarse en playoffs con algún tercero que baje de la Libertadores.