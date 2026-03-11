Federico Valverde tras anotar el tercer gol en la final de la UEFA Champions League entre Real Madrid y Manchester City, en el Santiago Bernabéu, el 11 de marzo. Foto: Pierre-Philippe Marcou, AFP

El uruguayo la rompió en el primer tiempo y puso los tres goles del 3-0 de Real Madrid sobre Manchester City en el Bernabéu.

Este miércoles se juegan los restantes partidos de ida de los octavos de final de la Champions League. Con tres partidos en el descanso del primer tiempo, la figura destacada de la jornada es Federico Valverde. En el Santiago Bernabéu, Real Madrid está goleando 3-0 a Manchester City con una enorme actuación del uruguayo, que hizo los tres goles: uno corriendo, otro con tiro cruzado, el último con jopeada y definición. Falta mucho, pero la actuación de Pajarito ya acapara las portadas de la prensa del mundo entero.

En París, en otra de las llaves de hoy, PSG le va ganando 2-1 a Chelsea, en un partido parejo marcado por la intensidad y los duelos individuales en cada sector de la cancha. Además, ya no es sorpresa que en Noruega va ganando Bodø/Glimt, en este caso 2-0 sobre Sporting Lisboa. Antes jugaron Bayer Leverkusen y Arsenal, que terminaron empatados 1-1 en Alemania.

El martes las idas de octavos de final se abrieron también con cuatro encuentros. En Estambul, el Galatasaray de Lucas Torreira dio la nota al derrotar 1-0 a Liverpool. Siguiendo con los uruguayos, Ronald Araújo fue titular en el empate 1-1 de Barcelona con Newcastle, encuentro jugado en el St James’ Park. El riverense volvió a la titularidad y fue el capitán de los culés. Los otros dos choques fueron sendas goleadas: en Bérgamo, Bayern Múnich se despachó con un 6-1 sobre Atalanta para encaminar su serie hacia los cuartos de final, mientras que Atlético Madrid liquidó 5-2 a Tottenham.

Las revanchas se jugarán el martes 17 y el miércoles 18 de marzo. El primer día jugarán todos los que jugaron este miércoles: Sporting de Lisboa recibirá a Bodø/Glimt en Portugal para intentar remontar su llave; Arsenal y Bayer Leverkusen definirán su pasaje en Londres, la misma ciudad donde Chelsea recibirá a Paris Saint-Germain en Stamford Bridge; también en Inglaterra, pero en Manchester, el City de Pep Guardiola tendrá la visita del copero Real Madrid.

El miércoles se conocerán todos los clasificados a cuartos de final: Barcelona recibirá a Newcastle en el Camp Nou, serie todavía abierta tras el empate de la ida; Liverpool intentará en Anfield dar vuelta su llave ante el sorprendente Galatasaray; Tottenham buscará la remontada frente a los colchoneros, y Bayern Múnich, en el Allianz Arena, tendrá la visita de Atalanta.