Se ultiman detalles para que todos los partidos puedan ser televisados, aunque habrá diferencias en las cámaras utilizadas en cada encuentro.

La temporada de la Segunda División Profesional tenía su inicio pactado para el fin de semana pasado, pero se decidió postergarlo una semana por razones logísticas. Ahora sí comenzará; entre viernes y domingo se disputará la primera fecha, en la que quedará aplazado el partido entre Tacuarembó y La Luz, correspondiente a la serie A del torneo Competencia.

Esta semana se está desarrollando en tierras tacuaremboenses la fiesta de la Patria Gaucha, que cuenta con el mayor desfile ecuestre del país y muchos espectáculos musicales, entre otras atracciones. Esto lleva a que la hotelería está ocupada. En cierto momento se buscó que el plantel de La Luz pernoctara en Artigas, pero tampoco había seguridad disponible para el partido, por lo que se decidió correr el encuentro.

A la cancha y con pantalla

Si bien restan detalles por definir, todos los partidos del torneo serán televisados. Dos se emitirán con cinco cámaras, con la producción de Tenfield, e irán por los mismos canales que se pasa el fútbol uruguayo de Primera División: los cableoperadores a través de Directv, VTV Fútbol y la señal internacional en Antel TV y Disney+.

Esos dos encuentros son River Plate ante Oriental de La Paz, el sábado a las 10.00 en el Parque Saroldi, y Huracán contra Atenas de San Carlos, el domingo a las 17.00 en el Parque Palermo.

El resto de los encuentros serán televisados vía streaming, a dos cámaras, con la producción de AUF TV. La única pantalla segura hasta el momento para estos encuentros es la de Antel TV, no está claro si Disney+ también los televisará.

Foto: AUF

