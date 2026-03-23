Con la disputa de la segunda fecha del Competencia solamente Cerrito está con puntaje perfecto al debutar con triunfo; hoy se cierra la etapa con un partido.

Se jugó parcialmente la segunda fecha del torneo Competencia de la segunda división del fútbol uruguayo, que tendrá su epílogo en la tarde del lunes con el partido entre River Plate y Rentistas que va a las 16.00 en el Parque Saroldi y corresponde a la serie B.

La paridad marcó el comienzo. Los dos partidos de la serie B disputados hasta el momento fueron el domingo en el Parque Palermo. En la tarde, Plaza Colonia le arruinó el debut a Miramar Misiones al ganarle 2-0 con goles de Michael López e Ignacio Pereira en los últimos minutos de partido. De noche, empataron sin goles Oriental de La Paz y Colón.

Oriental, Colón y Plaza Colonia tienen 4 puntos; Rentistas los sigue con 1, mientras que River Plate, Miramar Misiones y Paysandú -que tuvo fecha libre- todavía no sumaron.

En el conjunto sanducero, renunció al cargo de entrenador Emiliano Alfaro, aduciendo problemas personales. En su lugar llegará el argentino Pablo Marini, quien ya trabajó en Uruguay en Montevideo City Torque.

Cerrito arrancó con todo

Cerrito, tras quedar libre en la primera fecha de la serie A, debutó con goleada sobre Atenas por 3-1. A los 12 minutos ya tenía dos goles de ventaja con tantos de Owens Falconis y Jonathan Isasmendi. Lautaro Vázquez descontó para los carolinos, pero rápidamente Luciano Batista liquidó las acciones. Hubo un expulsado por lado: Rodrigo Viera en el local y Lucas Medina en la visita.

El domingo por la mañana, en el Tróccoli, igualaron 1-1 Huracán del Paso de la Arena y Uruguay Montevideo. Sergio Cortelezzi puso en ventaja al locatario, mientras que Luis Toco Maldonado empató en la recta final para la celestina. El encuentro tuvo más rojas que goles: se fueron antes Emiliano García en Huracán, y Gonzalo Barreto y Valentín Llama en los de Pueblo Victoria.

Otro encuentro con expulsados y sin tantos se dio en el Parque Capurro, donde Fénix y La Luz empataron 0-0. Alan Acevedo vio la roja en el albivioleta y, en tiempo de descuento, se fue Germán Peralta en los merengues.

Cerrito tiene 3 puntos y es líder pese a haber jugado solamente un encuentro. Huracán, Fénix, Uruguay Montevideo y La Luz tienen 2; Tacuarembó -que tuvo fecha libre- y Atenas tienen 1.

Un cupo en playoffs

El torneo Competencia se juega en dos series, los dos ganadores van a una final, en un estilo similar al Intermedio de primera división, pero al arranque de la temporada. El campeón es premiado con un cupo en playoffs por el tercer ascenso en caso de que no logre un premio mayor por la tabla anual.