Paysandú, Rentistas y el patablanca coloniense fueron los ganadores del fin de semana donde se suspendió un encuentro por lluvia.

Se disputó parcialmente la tercera fecha del Torneo Competencia en la segunda división profesional del fútbol uruguayo. El certamen consta de dos series de siete equipos, donde los dos mejores pasan a la final. El campeón asegura un cupo en playoffs por el tercer ascenso en caso de que no consiga un premio mayor durante la temporada. Además, este certamen suma para la tabla anual y la de promedios.

Hasta el momento, los empates han sido moneda corriente; en tres fechas, ningún equipo tiene puntaje perfecto, por lo que ganar significa sacar mucha diferencia ante la paridad. En ese sentido, hubo tres triunfadores en la Serie A, donde hasta el momento está el líder de la Tabla Anual: Plaza Colonia.

El patablanca goleó 3-0 a River Plate en el Prandi con un tanto de Valentín Amoroso y doblete de Nicolás González; el darsenero -que todavía no ganó en el año- terminó con diez por la expulsión de Alejandro García.

El viernes, abriendo la fecha y coincidiendo con el partido de Uruguay frente a Inglaterra, Paysandú, con el debut de Pablo Marini como entrenador, le ganó 2-0 a Miramar Misiones con dos tantos de Gabriel López.

El sábado de tarde, con la lluvia del fin de semana, Rentistas doblegó a Colón 2-1 con goles de Horacio Sequeira y Franco Cabrera; Tomás Lerman descontó para la rayada. Los bichos colorados jugaron los minutos finales con uno menos, ya que vio la roja Nicolás Pintado. Oriental de La Paz tuvo fecha libre.

En la Serie B, Plaza Colonia tiene 7 puntos, Rentistas 5, Oriental y Colón 4, Paysandú 3, River Plate 1 y cierra Miramar Misiones con 0.

Cerrito empató en la hora y es líder

Tacuarembó y Cerrito jugaron el mejor partido de la fecha en el Goyenola, donde igualaron 1-1. Joaquín Moreira puso rápidamente en ventaja a los locatarios, pero Jonathan Isasmendi lo igualó sobre la hora, de penal, para los montevideanos que, para sumarle épica, jugaban con diez por la expulsión de Mateo Ayres.

El otro encuentro de la serie fue igualdad 2-2 entre Huracán y La Luz, bajo la intensa lluvia del viernes de noche en el Parque Palermo. Franco Mederos abrió la cuenta a los dos minutos para los del Paso de Arena, pero casi enseguida su compañero Maximiliano Rodríguez anotó en su arco para el empate parcial. Francisco Martirena lo dio vuelta para el merengue, pero Sergio Cortelezzi sentenció cifras finales en el segundo tiempo. Los de Aires Puros terminaron con diez por la roja que vio Alejandro Prieto.

El partido entre Atenas y Uruguay Montevideo, previsto para el domingo a las 15.00, fue suspendido en el Parque Palermo, donde autos de varios jugadores quedaron atascados en el agua en imágenes que recorrieron las redes sociales. El encuentro se disputará el martes a las 20 en el mismo escenario. Fénix tuvo fecha libre.

En la Serie A, el líder es Cerrito con 4 puntos; Huracán y La Luz tienen 3, Tacuarembó, Uruguay Montevideo y Fénix 2; cierra Atenas con 1.