Maximiliano Araujo celebra marcar el cuarto gol de su equipo durante el partido de vuelta de los últimos 16 partidos de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Sporting CP y Bodoe/Glimt en el estadio José Alvalade de Lisboa el 17 de marzo de 2026.

Bayern Múnich, Liverpool, Barcelona y Atlético Madrid completaron el cuadro de los ocho mejores; ya están definidos los futuros enfrentamientos.

Se cerró la fase de octavos de final de la Champions League. La jornada del miércoles fue categórica para los candidatos, que certificaron la clasificación en todos los casos. Hubo goleadas, remontadas y un poco de sufrimiento. Pasaron Liverpool, Atlético de Madrid, Barcelona y Bayern Múnich, sumándose a los clasificados del martes, Real Madrid, Arsenal, Sporting Lisboa y París Saint-Germain.

Últimas revanchas

Liverpool tenía que remontar un 0-1 y terminó goleando en Anfield. Los reds fueron contundentes ante el Galatasaray de Lucas Torreira y lo vapulearon 4-0. Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitike, Ryan Gravenberch y Mo Salah fueron los goleadores de la noche inglesa. Cerca, en Londres, también ganó el local, Tottenham, en su caso 3-2 sobre el Atlético de Madrid, pero no le alcanzó: había perdido la ida 5-2 en el Metropolitano. Los ingleses se impusieron con un doblete de Xavi Simons y un gol de Kolo Muani, mientras que Julián Álvarez y David Hancko anotaron para el equipo de Diego Simeone.

En Barcelona se exhibió el conjunto catalán. En el Camp Nou, tras un primer tiempo entreverado y parejo que terminó 2-2, el Barcelona hizo un partido perfecto y lleno de goles, cerrándolo 7-2 sobre el Newcastle y confirmando su clasificación tras el 1-1 de la ida. Lewandowski y Raphinha marcaron dobletes, y se sumaron los goles de Marc Bernal, Fermín y Lamine Yamal. Elanga, con dos tantos, sostuvo el orgullo del perdedor.

Por último, el Bayern impuso nuevamente su jerarquía sobre el Atalanta, a quien volvió a golear, esta vez 4-1, que sumado al 6-1 de la ida en Bérgamo hicieron un total de 10-2.

Así los cuartos de final

El cuadro de cuartos de final tendrá grandes choques. El campeón PSG se cruzará con Liverpool, una serie que puede atraer por el poderío ofensivo de ambos. La llave con más historia será la que tenga frente a frente al Real Madrid de Federico Valverde y el Bayern: un clásico entre dos gigantes de la Champions.

Barcelona y Atlético de Madrid parece ser el enfrentamiento con más táctica a la vista, aunque lo pueden desnivelar las individualidades de ambos lados. Por último, el candidato, Arsenal, de enormes números en esta Champions, tendrá enfrente al Sporting Lisboa de Maximiliano Araújo, que no venía bien, pero salió fortalecido tras ganar por goleada la llave de octavos.