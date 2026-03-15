En 1976, en plena dictadura, Defensor Sporting interrumpió décadas de festejos de Nacional y Peñarol y dio su primera vuelta olímpica como campeón uruguayo, caminando al revés, hacia la izquierda; 50 años después, un grupo de hinchas y trabajadores del audiovisual se propone contar esa historia en 1976: al revés de la historia, un documental financiado desde la tribuna para que aquella tarde siga viva en la memoria violeta.

El eslogan lo deja bien claro: la película será un “relato de rebeldía, amor por la camiseta y gloria en tiempos oscuros para lograr lo imposible”. Tan urgente como necesario, el registro audiovisual de la gesta histórica de Defensor Sporting en 1976 se hará carne. Pero para eso impulsores e impulsoras del proyecto disponen diversas maneras para colaborar en la producción de la película denominada 1976, al revés de la historia.

“No queremos que la gesta del 76 se pierda en el olvido. Nos organizamos y trabajamos por la memoria del club”, predican. Y generan comunidad porque, en la previa a la salida al público del proyecto, se tuvieron una serie de conversaciones con la hinchada, que se dieron, por ejemplo, en el estadio Luis Franzini, en el Centenario y en el Charrúa. En el documental se estampará la figura del profesor Ricardo de León como un verdadero revolucionario, algo que ya estaba instalado en la tradición oral de nuestro fútbol.

La idea es que la película pueda verse el 25 de julio, fecha en la que se cumplen 50 años de aquella gesta histórica del equipo del profe De León. Empezó a rodarse en 2025, en ocasión de que el club del parque Rodó le hizo un reconocimiento a los campeones de 1976 en su estadio. Además, se están haciendo entrevistas a protagonistas como Julio Filippini y Víctor Hugo Morales. Algunos, manifestó Darío Klein, “lamentablemente fallecieron, como Beethoven Javier”; por otra parte, añadió, a Freddy Clavijo van a ir a entrevistarlo a Estados Unidos. A todos, en general, los catalogó como sus ídolos. El violeta no participó económicamente en la realización del proyecto, pero sí colaboró facilitando el acceso a su archivo y sus instalaciones. El proyecto cuenta con el aval de los Fondos de Incentivo Cultural (FIC), que permiten que las empresas apoyen económicamente para obtener beneficios fiscales.

En conversación con la diaria, Santiago Díaz, autor del libro y parte del equipo del audiovisual, señaló que “implica la posibilidad de seguir recorriendo esta historia, incluso ahora desde otra óptica y con otro lenguaje. La idea es seguir salvaguardando la memoria del club y del fútbol uruguayo, reflejando también un momento histórico y político muy significativo para el país”.

En referencia a los próximos pasos, destacó que “la idea es entrevistar a una mayor cantidad de jugadores, hinchas [famosos y no tanto] y otros actores, a fin de recordar la hazaña con la mayor cantidad de perspectivas posible. También pensamos recurrir a Gerardo Caetano como una especie de hilo conductor, lo que pensamos que le va a dar a la película un brillo especial”. Al mismo tiempo, expresó: “No sé si actualmente es fácil entenderlo, pero en aquella época parecía imposible. Nuestra idea, justamente, es hacer entender lo difícil y hazañoso que fue ganar ese campeonato. Además, el contexto histórico, en el año más duro de la dictadura, le da a todo esto un carácter simbólico muy especial”.

Sumate al proyecto Darío Klein, periodista y realizador, es uno de los referentes del equipo de producción junto a su socio Pablo Sobrino, además de camarógrafo y fotógrafo. Lo acompañan también Santiago Díaz, periodista y autor del libro Una vuelta a la historia. Defensor del 76, de Ediciones B, Facundo Verdun, periodista, guionista y productor audiovisual, y María Laura Rocha, realizadora y productora. También cuentan con la colaboración de Mateo Roldós, que diseña y desarrolla la web, Paula González y Rodrigo Amespil, que participan en el diseño y la comunicación en general. Presentan 1976: al revés de la historia como “el primer documental impulsado por una hinchada”. Para ello, en la página oficial del proyecto aparecen diferentes categorías para colaborar –hay categorías desde 760 pesos a 500 dólares que incluyen desde menciones en créditos hasta crédito como productor ejecutivo asociado, cenas y camisetas réplica– y seguir el proceso de producción y rodaje, pero también abrieron la comunicación para que puedas aportar de otras formas al correo electrónico [email protected].

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