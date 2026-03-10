El tricolor cayó 2-0 frente a Santiago Wanderers en el debut del torneo continental.

Nacional comenzó con derrota su periplo por la Copa Libertadores sub 20 que se disputa en Quito, Ecuador. El debut fue contra Santiago Wanderers, de Chile, que se impuso 2-0; el ganador fue más durante todo el encuentro, obligando a que el golero tricolor, Juan Bianchi, fuera una de las figuras de los uruguayos.

A los 34 minutos el zaguero Cristopher Valenzuela anotó el primero luego de un tiro de esquina y, en tiempo agregado, Lucas Avendaño convirtió el segundo tras un penal dudoso.

Por el mismo grupo, Belgrano de Córdoba y Liga Universitaria de Quito igualaron 1-1.

Panorama complejo

En la Copa Libertadores sub 20 hay 12 equipos participantes que se dividen en tres grupos de cuatro. Avanzan a semifinales los tres primeros y el mejor segundo; el resto queda por el camino.

Con la derrota inicial, Nacional quedó prácticamente sin margen de error para acceder a la definición. El tricolor volverá a jugar el jueves a las 19.00 frente a Liga Deportiva Universitaria y cierra el domingo a las 21.00 contra Belgrano de Córdoba.

Lo positivo para los uruguayos es que, al formar parte del grupo C, el último partido lo jugarán con todos los resultados vistos y sabrán la puntuación final de quienes terminen segundos en otras zonas.

Uruguayos campeones

Se está disputando la décima edición del torneo, que comenzó a jugarse en 2011. Ecuador está siendo organizador por segunda vez; ya lo había hecho en 2022, cuando se consagró Peñarol, venciendo a Independiente del Valle por penales en la final.

Flamengo es el vigente monarca y fue el primer equipo que logró ser campeón en dos oportunidades, en 2024 y 2025. En el presente certamen va por el tricampeonato.

Nacional, Peñarol, Boca Juniors, River Plate, San Pablo, Independiente del Valle y Universitario de Perú ganaron una vez el torneo hasta el momento.

Entre los equipos uruguayos, Defensor Sporting fue subcampeón en 2012 y Liverpool en 2016. River Plate salió tercero en 2018.