El negriazul se impuso 1-0 en el estadio Campeones Olímpicos con gol de Renzo Machado. En un trámite parejo, el equipo visitante aprovechó su momento y contó con una gran actuación de su arquero para subirse a la cima del torneo.

Liverpool visitó el estadio Campeones Olímpicos de Florida y le ganó 1-0 a Boston River, en el cierre de la 5ª fecha del Apertura. El negriazul hizo el único gol del partido casi en el cierre del primer tiempo gracias al oportunismo de Renzo Machado. Con la victoria, Liverpool es uno de los punteros del campeonato.

El primer tiempo fue parejo y con dominio alternado. Ida y vuelta, entretenido, con buen criterio y varias chances por cada lado. Liverpool, fiel a su característica, manejó más la pelota, pero, sin embargo, fue Boston River el que generó más situaciones de gol. Martín Campaña tuvo trabajo y, como lo resolvió muy bien, fue la figura negriazul: le atajó un tiro a Juan Acosta en el comienzo del partido, le ganó un mano a mano a Francisco Bonfiglio y estuvo atento cuando le patearon Gonzalo Reyna y Francisco Barrios.

Si bien eso refleja que el sastre generó sus oportunidades pese a que la pelota era potestad de Liverpool, aquella frase de que “los goles no se merecen, se hacen” se ratificó una vez más. Diego Zabala filtró la pelota para Federico Martínez, el arquero Antúnez atajó, pero el rebote le quedó a Machado, a la pesca como buen 9, y a los 44 la historia quedó 1-0 para Liverpool.

El segundo tiempo fue de ida y vuelta. Boston River salió a buscar el empate y, aunque sin prolijidad ni juego elaborado, tuvo sus chances. Campaña continuó haciéndose grande y tapó varias claras. Liverpool, por su parte, no se quedó atrás y también tuvo las suyas, con las que pudo ampliar distancias y terminar más tranquilo el partido.

Párrafo aparte para la vuelta de Kevin Amaro. El polifuncional retornó tras una larga recuperación y jugó como carrilero por derecha. Se lo vio bien, con su zancada característica, cerrando bien el andarivel cuando le tocó defender y proyectándose en algunas –pocas, porque Boston asedió por ese lado y Amaro se preocupó más por cerrar su sector que por desdoblarse–.

