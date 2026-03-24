Se cumplen 50 años del aniversario del golpe de Estado y los clubes de fútbol se unieron en el reclamo.

Se cumplen 50 años de la dictadura cívico-militar en Argentina, y el aniversario del golpe de Estado lleva a recordar historias como la de Miguel Benancio Sánchez que corrió por última vez en Uruguay en enero de 1978 y fue desaparecido tres días después.

El 24 de marzo es el día de verdad y justicia, y de reclamar por los desaparecidos entre 1976 y 1983. Las manifestaciones del pueblo comenzaron en la calle, pero en tiempos modernos también se trasladaron a redes sociales. En Argentina los clubes se pronuncian sin problemas; no se generan grietas al respecto y van todos en la misma dirección.

Siendo el mediodía de la jornada, los 30 equipos de primera división hicieron alusión al aniversario del golpe de Estado. No falló ninguno. Obviamente se sumaron instituciones de torneos de ascenso y otros deportes. Es prácticamente unánime, nadie falta a la cita.

Hubo distintas formas de recordar este día especial por los equipos de fútbol, desde afiches con leyendas, frases, escritos, hashtags como imágenes alusivas. Otros elevaron la vara y lograron producciones audiovisuales de hinchas posando con carteles que reclaman verdad y justicia, y otras instituciones optaron por recrear historia de vida de parciales que fueron desaparecidos.

Ahora se juega en libertad, pero alguna vez el fútbol fue respiro de los presos políticos.

Acá no se pronuncian todos

Lo que en Argentina es moneda corriente, en algunos clubes uruguayos sigue siendo tema tabú. Algunos fueron pioneros en pronunciarse en días señalados y otros nunca lo han hecho. Aunque no son los únicos, Nacional y Peñarol, las dos instituciones deportivas más populares del país, han recibido reclamos de sus socios, que incluso generaron movidas populares en las tribunas. Los clubes nunca se manifestaron desde las cuentas oficiales al respecto.