En Melo, le ganó a Cerro Largo 1-0 en un partido que tuvo un final inesperado.

Mucha gente no recordará dentro de tres años el partido que, por la 5ª fecha del Apertura 2026, jugaron en Melo un lunes de noche Cerro Largo y Montevideo City Torque, y que llevó al equipo montevideano, con su victoria 1-0 con gol de Salomón Rodríguez, a sumarse al pelotón de los punteros con Central Español, Peñarol, Racing y Deportivo Maldonado, dejando a Cerro Largo cerca del camino de los rezagados.

Pero sí lo recordará Gastón Moneda Rodríguez, el lunes golero de Torque en lugar de Franco Torgnascioli, que en la penúltima jugada del partido atajó un penal a Nicolás Bertocchi, pero no le dio para contener el rebote que tomó el tacuaremboense Sebastián Assis, que la mandó al fondo de las piolas y se fue a festejar, pero (spoiler alert) no valió.

Ya desde el momento del penal, pasado el tiempo de adición y por cómo se dio, el argumento del partido tomó condición de thriller y, para mí, se emparentaba con algunas de las palabras mecanografiadas por Woody Allen en la escena de la pelota bailando en el fleje de Match Point.

Es que ya casi lo había ganado Torque, atacaba sin suerte Cerro Largo, era pelota perdida para Tiziano Correa, pero justo se patina y se cae Alejandro Siles y la pelota da ampulosamente en su brazo contra el piso. Penalazo. Bertocchi lo funde a Moneda, pero Gastón se estira y lo tapa, y ese nanosegundo de éxtasis se derrite en el derechazo cruzado de Assis y el festejo enloquecido de los de Cerro Largo, aunque con la sospecha de que hubiese habido invasión de los arachanes, posibilidad similar a sacarse la lotería. Al final, sí, sacaron esa pequeña lotería: Assis y otro compañero habían invadido, el gol no valió y Torque le ganó a Cerro Largo.

Esto es fútbol

Los primeros 20 minutos del partido fueron de dominio del conjunto montevideano, que venía al Ubilla a buscar la punta del campeonato, planteando un juego sin pensar si era local o visita.

Fueron varias las acciones del equipo celeste –que vistió de granate– en las que le faltó el último pase o la finalización, pero siempre, en los primeros minutos de la parte inicial, quedaba la sensación de que Torque era quien estaba para ganar.

En el último cuarto de hora de la parte inicial, Cerro Largo pareció despertarse de su letargo defensivo y, con pelotas quietas, laterales largos, centros desde los costados o poniendo a correr a Correa y a Hernández, generó alguna situación de peligro para Torque, que pudo solventarla sin problema.

Para el segundo tiempo, Danielo Núñez hizo cambios en su equipo, colocando a Maximiliano Añasco y a Bertocchi –quienes sustituyeron a Jourdan y a Borys Barone– que, junto con Fracchia, debutaron en esta temporada 2026 en Cerro Largo. Un poquito más ordenado el elenco arachán, y una gotita más de ambición, cambiaron mínimamente el trámite del encuentro, que se hizo un poco más parejo.

El peculiar manejo de los futbolistas por parte de Núñez tuvo una incidencia fortuita que implicó más variantes, dado que Fracchia, que había llegado el domingo a Melo y arrancó como titular, fue sustituido a los 15 minutos del segundo tiempo por Fernando Souza. Sin embargo, no duró más de 4 minutos en cancha, ya quese lesionó en una corrida, y de inmediato pidió el cambio.

Cuando todo parecía estancarse, apareció el gol de Torque en una jugada de banda a banda, en la que tuvo que ver la buena pegada de Gonzalo Montes, que por derecha mandó el centro, y una espectacular acción técnica de Rodríguez, que voló en palomita y conectó de cabeza la pelota esquinada para vencer al meta Pedro González y poner la diferencia a favor.

El gol del de San Gregorio de Polanco pareció –y al final fue– el que definiría el partido, pero todavía quedaban 20 minutos en los que los intentos de Cerro Largo parecía que quedarían –como quedaron– por ahí.

