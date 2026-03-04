Entre Libertadores y Sudamericana se jugaron seis encuentros con futbolistas uruguayos que fueron fundamentales para los triunfos de sus equipos.

Comenzaron los partidos de ida del último escalón para llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde el ganador de cada una de las cuatro llaves clasificará y el perdedor recalará en la Copa Sudamericana.

En un partidazo en Guayaquil, Barcelona y Botafogo empataron 1-1. El jugador argentino ex Peñarol Héctor Tito Villalba anotó el gol de los ecuatorianos y Matheus Martins empató en el segundo tiempo para los brasileños. En el locatario ingresó el uruguayo Sergio Núñez, mientras que en la visita el cambio fue entre compatriotas ya que Villalba sustituyó a Mateo Ponte, que había sido titular.

El miércoles hay dos juegos; a las 19.00 Carabobo recibe en Venezuela a Sporting Cristal de Perú, donde se anuncia como titular en el lateral derecho a Leandro Sosa. A las 21.30, O'Higgins, donde milita Thiago Vecino, espera por el colombiano Deportes Tolima. Los partidos serán televisados por Disney+ y la pantalla principal de ESPN.

Copa Sudamericana: pasaje directo a fase de grupos

El partido que movió la atención en Uruguay fue el que le otorgó la clasificación a la fase de grupos a Montevideo City Torque, que le ganó 1-0 a Defensor Sporting en el estadio Centenario.

Además, hubo otros cuatro partidos, tres de ellos se definieron por penales. Vale recordar que en esta instancia debe haber un ganador sí o sí, y en caso de empate los encuentros van a los lanzamientos desde el punto blanco. En la fase previa hay 33 jugadores uruguayos jugando en equipos extranjeros.

En el duelo boliviano igualaron sin goles Independiente Petrolero y Guabirá, en los penales se impuso 3-2 el locatario. En el perdedor fue titular Ramiro Cristóbal, que jugó como zaguero en línea de tres.

Academia Puerto Cabello, con Pablo Lima de titular y Gerónimo Bortagaray en el banco, eliminó a Monagas 5-3 en la definición desde el punto tras igualar sin tantos durante los 90 minutos. El equipo de los uruguayos clasificó a la fase de grupos.

La emoción de los penales también estuvo presente en Chile, en un encuentro que comenzó casi una hora más tarde de lo pactado por un apagón, ya que no había generador y demoró en llegar. Cobresal lo igualó a cinco minutos del final con gol de Steffan Pino para empatar 1-1 con Audax Italiano, que se había puesto en ventaja en los descuentos del primer tiempo por intermedio de Esteban Matus. En la definición desde el punto hubo suerte dispar para los uruguayos; Diego Coelho anotó para los italianos, que se impusieron 3-2, mientras que Agustín Nadruz falló el último, que determinó la eliminación de su equipo en la competencia.

En Perú, Alianza Atlético Sullana le ganó 2-0 a Deportivo Garcilaso, donde completó todo el partido el uruguayo Agustín González, que cumplió con buen rendimiento pero no pudo llevar al triunfo a su equipo.

El miércoles habrá seis partidos, dos de ellos van a las 19.00; Caracas ante Metropolitanos será el duelo de venezolanos, sin jugadores uruguayos, que será televisado de forma exclusiva por Directv, mientras que Blooming de Matías Abisab chocará con San Antonio Bulo Bulo, donde militan Luca Giossa y Agustín Univaso, que se verá por ESPN 5.

A las 21.30 hay tres partidazos: en Paraguay habrá un encuentro repleto de futbolistas celestes cuando Sportivo Trinidense de Matías Dufour y Agustín da Silveira enfrente a Olimpia, que tiene a Sebastián Lentinelly, Gastón Olveira, Bryan Bentaberry, Lucas Morales, Rodrigo Pérez, Alejandro Silva y Faustino Barone. En suelo trasandino, Universidad de Chile recibirá a Palestino; en el locatario estará Octavio Rivero y en la visita Sebastián Gallegos; este juego va solamente por Directv. En Colombia, por la pantalla de ESPN 2, Atlético Nacional va con Millonarios de Guillermo de Amores y Edgar Elizalde. La maratónica jornada del miércoles se cerrará a las 23.00 con el duelo ecuatoriano entre Deportivo Cuenca y Libertad, que también se pasará únicamente por Directv.