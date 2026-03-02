Habrá cuatro llaves entre las que se incluye el enfrentamiento entre Juventud de Las Piedras e Independiente Medellín; los perdedores recalarán en Copa Sudamericana.

Quedan ocho equipos sobrevivientes en la fase previa de la Copa Libertadores, entre martes y jueves se disputarán los partidos de ida en el tercer escalón. Los cuatro ganadores de esta llave irán a fase de grupos de Copa Libertadores, pero los perdedores tienen premio consuelo: jugarán la fase de grupos de Copa Sudamericana.

La gran expectativa en Uruguay está en la presencia de Juventud de Las Piedras, que viene de conseguir clasificaciones agónicas frente a Universidad Católica de Ecuador y Guaraní de Paraguay. Nunca un equipo uruguayo había llegado desde la fase uno a la tres, y el pedrense tendrá la chance de extender el buen momento continental cumpliendo con su llegada a fase de grupos, lo que parecía una hazaña.

Juventud saldrá a escena el jueves a las 21.30 en el Gran Parque Central, cambiará su escenario por tercera vez, ya que comenzó oficiando de locatario en el estadio Centenario y luego se trasladó al Parque Viera. El rival será Independiente Medellín, que llegó a esta etapa tras eliminar a Liverpool.

El martes, a las 21.30, se juega el partido que más promete en lo previo. Barcelona de Ecuador, que viene de eliminar por penales a Argentinos Juniors, recibirá a Botafogo de Brasil, campeón del torneo en 2024. En el locatario estará el uruguayo Sergio Toto Núñez, mientras que en la visita viajarán Mateo Ponte y Lucas Villalba; Santiago Rodríguez está recuperándose de una lesión y no sería de la partida.

El miércoles van los otros dos juegos; a las 19.00 Carabobo recibe en Venezuela a Sporting Cristal de Perú, donde se anuncia como titular en el lateral derecho a Leandro Sosa. A las 21.30, O'Higgins, donde milita Thiago Vecino, espera por el colombiano Deportes Tolima.

Todos los partidos serán televisados por Disney+ y las distintas pantallas de ESPN en los cableoperadores del país, la señal internacional todavía no especificó por qué canales irán los partidos de esta semana.