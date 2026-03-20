Tras recomendación del Ministerio del Interior, que catalogó el partido como de alto riesgo, el aurinegro hizo uso del derecho de admisión.

En la noche del martes, Peñarol formalizó un pedido a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) donde comunicó la “decisión institucional de ejercer el derecho de admisión en ocasión del próximo encuentro en el Campeón del Siglo frente a Cerro”. El partido está fijado para el sábado a las 19.30 y corresponde a la séptima fecha del Torneo Apertura.

La institución carbonera argumentó que la decisión “se sustenta en la obligación primaria de garantizar el normal desarrollo del espectáculo, priorizando la seguridad de los socios, hinchas, trabajadores y demás concurrentes”.

Si bien se han disputado algunos partidos sin público, siempre fueron con la anuencia y recomendación del Ministerio del Interior o con un exhorto del club visitante a no concurrir al escenario del rival. Esta situación no tiene precedentes inmediatos, por tanto, debió ser estudiada por la Comisión Jurídica de la AUF para evaluar si estaba contemplada en el reglamento. Si bien el órgano rechazó el pedido de los aurinegros, tras la calificación de partido de alto riesgo por parte del Ministerio del Interior, Peñarol hará uso del derecho de admisión y el encuentro se jugará sin público cerrense.

El último encuentro entre Peñarol y Cerro con ambas parcialidades en el Campeón del Siglo registró incidentes antes del encuentro entre las hinchadas y fue suspendido en el transcurso del segundo tiempo, donde parte de los hinchas albicelestes propició la caída de algunos proyectiles en la tribuna Henderson, donde se ubicaban los aurinegros.

Peñarol había anunciado la venta de localidades para el partido del sábado. Los boletos generales para los hinchas carboneros van de $ 160 a $ 1.440 y se venderán por Tickantel. Los menores de diez años ingresarán sin costo.