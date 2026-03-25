Abel Hernández tendrá minutos antes del debut del carbonero en Copa Libertadores y Javier Cabrera recibió el alta médica.

Peñarol enfrentará esta noche a Boston River en Florida buscando la continuidad en lo más alto de la tabla de posiciones del Apertura, que por el momento comparte con Racing y Deportivo Maldonado, que ya jugó por la octava fecha y le ganó a Montevideo City Torque.

Nahuel Herrera fue operado en España y ya está en Uruguay para encarar la recuperación. El zaguero, en caso de permanecer en el plantel carbonero para la segunda parte del año, recién volverá a la actividad después del Mundial.

Abel Hernández es el que está más cerca de tener minutos, el delantero ya está entrenando con sus compañeros luego del esguince de rodilla que sufrió en el verano. La idea del cuerpo técnico es que pueda entrar en la convocatoria contra Racing el próximo domingo a las 19.30 en el Campeón del Siglo o frente a Progreso el sábado siguiente en el Estadio Centenario, para tener minutos antes del debut carbonero en Copa Libertadores.

Otro jugador que venía siendo clave para Diego Aguirre antes de la lesión de ligamentos cruzados es Javier Cabrera, quien ya tiene el alta médica. Comenzará a trabajar diferenciado para irse metiendo de a poco a los entrenamientos con el plantel. La seguidilla de partidos que se le viene a Peñarol en abril le dejará lugar para tener algunos minutos cuando esté en condiciones físicas para alternar con el equipo.

Siete partidos en 25 días

Con la fecha entre semana del campeonato uruguayo y las primeras dos etapas fijadas de Copa Libertadores, el calendario de Peñarol está cargadísimo para los próximos 25 días.

El equipo de Aguirre visitará hoy a Boston River en Florida, el domingo a las 19.30 enfrenta a Racing en el Campeón del Siglo, luego a Progreso el sábado 4 de abril en el Centenario.

Ahí viaja a Colombia para chocar con Independiente Santa Fe el jueves 9 a las 23.00. Tras el retorno, recibirá a Liverpool el lunes 13 en el Campeón del Siglo a las 20.00, mismo escenario donde jugará con Platense el jueves 16 a las 21.30 por el torneo continental. También como local va con Juventud de Las Piedras el lunes 20 en horario a definir.