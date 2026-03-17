El futbolista y el club mirasol recibieron el apoyo de Federico Valverde desde España.

El futbolista de Peñarol Nahuel Herrera, destacado desde su arribo a Primera División desde las inferiores aurinegras, viajó a España para realizarse una intervención quirúrgica por la luxación de hombro que sufrió en el partido ante Danubio del pasado sábado 14. Es una lesión que arrastra desde hace tiempo y que se hizo notoria por primera vez en el clásico por la final del Uruguayo del 2025.

“Han sido días muy complicados pero ahora hay que hacer todo para volver más fuerte. Fue mi tercera luxación de hombro entonces decidimos que lo mejor era hacer una cirugía”, dijo el futbolista al Espectador Deportes. Con cierta mesura, declaró ademásque “una lesión es parte de la carrera del futbolista y lo tengo que tomar con mucha tranquilidad”.

El juvenil, criado en el club, recibió la ayuda y el apoyo de otro futbolista de la cantera mirasol, Federico Valverde. El Pajarito, en plena competencia con su equipo el Real Madrid, previo al Mundial del 2026, se puso a la orden de Herrera y de Peñarol, y de esa manera se dio la llegada del futbolista a Europa: “Que un jugador que está allá arriba se preocupe por mi salud y mi carrera demuestra la persona que es”, dijo el zaguero.

Herrera, además, le dejó un mensaje a su hinchada: “Al hincha de Peñarol le digo que se quede tranquilo porque voy a volver más fuerte y porque el puesto está muy bien cubierto por los compañeros”, expresó. “Me opero el jueves y vuelvo el fin de semana, estoy en manos de los mejores médicos”, concluyó.

“No tuve la oportunidad de agradecerle, pero sin palabras”, señaló Herrera con relación a la manifestación de ayuda y apoyo que brindó Valverde.