Juventud de Las Piedras, que jugará por Libertadores este jueves, volverá a Uruguay el sábado y tenía fijado jugar el domingo, por lo que se reestructuró parte de la etapa.

La fecha 6 del Apertura arranca este viernes 13. Si bien eso no se verá trastocado, la nueva etapa se vio obligada a reajustar un partido: Danubio y Juventud de Las Piedras jugarán un día después de lo pactado inicialmente. El partido que había sido fijado para la tarde del domingo 15 de marzo a las 17.00 en el estadio María Mincheff de Lazaroff se jugará el lunes 16 en la misma cancha. Tras este retoque, el encuentro entre Deportivo Maldonado y Defensor Sporting también fue reprogramado, en este caso con un cambio de horario: sigue marcado para el domingo, pero pasa de las 20.30 a las 17.00, en el escenario fernandino Domingo Burgueño.

La postergación tiene explicación en la agenda internacional de los pedrenses, que el jueves tendrán el enorme desafío de enfrentar en Colombia a Deportivo Independiente Medellín –a las 21.30 en el Atanasio Girardot– en la revancha por la fase 3 de la Copa Libertadores. Vale recordar que, tras el empate en Montevideo, el ganador de esa noche se meterá en los grupos del torneo más importante del continente, mientras que el que pierda accederá a los grupos de la Sudamericana. Los problemas de conectividad en el regreso retrasarán la llegada del plantel de Juventud al país hasta el sábado, por lo que el club solicitó reprogramar su partido por el Apertura y la Mesa Ejecutiva de Primera División entendió que correspondía.

El resto sigue igual (ver recuadro), con Nacional abriendo la etapa el viernes ante Wanderers. Este juego inicialmente se iba a jugar el sábado, pero como ese día los tricolores tienen la revancha frente a Paisas de Colombia por un lugar en el Final Four de la Basketball Champions League Americas, juegan en Paysandú –si Nacional gana, se mete en la definición, pero si pierde tendrá otra oportunidad el domingo también en el 8 de Junio sanducero– y en su momento también solicitaron el corrimiento del partido por la Liga AUF Uruguaya, de ahí que jueguen este viernes.

En otro orden de cosas, la Mesa Ejecutiva de Primera División estipuló que en cada partido de esta fecha se haga un minuto de silencio por el fallecimiento de Mauricio Nanni.

Así va la fecha Viernes 13 Nacional-Wanderers, Gran Parque Central, 20.00 Sábado 14 Cerro-Progreso, estadio Luis Tróccoli, 10.00

Boston River-Racing, estadio Campeones Olímpicos (Florida), 17.00

Albion-Peñarol, estadio Centenario, 20.30 Domingo 15 Central Español-Cerro Largo, Parque Palermo, 10.00

Deportivo Maldonado-Defensor Sporting, estadio Domingo Burgueño, 17.00 Lunes 16 Danubio-Juventud, estadio Mincheff de Lazaroff, 16.30

Liverpool-City Torque, Parque Viera, 20.00

