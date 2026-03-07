Bohemios y fernandinos no se superaron en el Parque Viera de Montevideo. Con el marcador en cero, inauguraron la quinta fecha este viernes.

El bohemio del Prado, Montevideo Wanderers, colista en la calculadora del descenso, recibió a Deportivo Maldonado en su casa del Parque Viera y fue empate a 0. Los fernandinos arribaron al barrio montevideano para abrir la quinta fecha del torneo Apertura como eventuales líderes de la tabla de posiciones, aunque en realidad ambos pelean por la permanencia. Los dirigidos por el argentino Gabriel Di Noia con la noción de que igual todos los puntos les sirven en su regreso a primera división, y al mismo tiempo por consolidarse, no solo en la cima de la tabla, sino en una idea, una proyección a quedarse y mirar más allá.

Los dirigidos por Corujo, por su parte, supieron con qué contestar, aunque en el primer tiempo se pasaron de rosca y acumularon tarjetas amarillas que condicionaron al triángulo final de la defensa. Fabricio Formiliano, Nicolás Olivera y Gonzalo Freitas vieron el cartón con el aviso. Freitas, que fue figura, supo mimetizarse para el ataque como en su mejor versión. Tras sacarle el invicto a Central Español en la fecha pasada, Montevideo Wanderers por momentos se pasó de viento en la camiseta.

Tanto Agustín Buffa en el local como Diego Segovia en la visita, se erigieron como figuras bajo los tres palos. Fueron los encargados de estirar, por un lado, la ansiedad y, por otro, la esperanza. Ambos tuvieron intervenciones claves para que el score se quedara en el molde. Buffa se quedó con dos claras de Renato César, que fue el más insistente del Depor en el primer tiempo, siempre asociado con Chingolo Maxi Noble, y el sobrino de Román Riquelme, Matías Espíndola, que por herencia se encargó de todas las pelotas quietas.

Foto: Inés Guimaraens

Segovia, primero, apagó un remate de Jonás Luna que peleó una pelota que parecía perdida y pedía premio. Minutos después, Nahuel Furtado hilvanó por la derecha una serie de paredes con Rodrigo Rivero, que tiró el centro para que José Alberti la peine para el festejo. Pero Segovia, con una acrobacia, cortó para el segundo tiempo.

El complemento se inauguró con el Depor y su figura; Chingolo Noble probando desde lejos y exigiendo a un Buffa que siempre se mostró sólido. Minutos después, fue otro de los pilares de los esteños, Christian Tabó, que pateó apenas desviado. El local supo replegarse y apuntar al contragolpe cuando lo necesitó. El Depor, cuando recuperó el útil, quiso distribuirla entre los más finos. De la tribuna de Wanderers le pidieron a Corujo por Joaquín Zeballos. Buffa, con picardía, se tiró en el área para que lo atiendan y enfrió la tromba que propuso el fernandino.

Corujo hizo oídos con lo de Zeballos y sumó a Pablo Suárez porque no le conforma, en su cometido de zafar, el punto del empate. Di Noia no se quedó atrás y también movió los relevos. Sin embargo, fue Noble quien sacudió el palo de Buffa desde cierta distancia. El partido se tornó de ida y vuelta y es cierto que pudo ser para cualquiera de los dos, pero Buffa volvió a saber ponerlo en el freezer. Repartieron unidades en la apertura de la quinta fecha.