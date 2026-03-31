En los partidos del lunes ganaron todos los locales; la fecha seguirá el martes con los cruces Progreso-Liverpool y Defensor-Albion.

Boston River logró una victoria agónica, polémica y muy valiosa en su visita a Juventud de Las Piedras. El equipo dirigido por Ignacio Ithurralde se impuso 2-1 en el Parque Artigas, en un partido parejo que recién se definió sobre el final y de la mano del VAR, que dictó sentencia en una de las jugadas claves. Los pedrenses empezaron ganando a los 80 minutos tras el gol de cabeza de Fernando Mimbacas, el mismo delantero que había conquistado un gol antes, pero fue anulado por estar fuera de juego.

Ni siquiera se acomodaban en la cancha tras el gol que, en el primer ataque tras mover, Boston River empató mediante Leandro Suhr, que igualó a los 81. Parecía que así se irían, pero en los descuentos Francisco Bonfiglio metió el 2-1 definitivo a los 90+15. Sí, 15 minutos de tiempo añadido, porque a la actuación del VAR mencionada debemos sumarle la de este gol de Bonfiglio, donde se observó si la jugada había tenido una mano previa y un fuera de juego del propio jugador. Desde el VAR validaron el gol y los pedrenses estallaron en bronca, siendo expulsado su entrenador, Sebastián Méndez.

En resumidas cuentas, el sastre se llevó tres puntos fundamentales en un enfrentamiento directo para salir del fondo de la tabla. Lo de Juventud es lo contrario: se mantiene último y en diez días tendrá que afrontar la doble competencia, porque empezará su andamiaje en la Copa Sudamericana.

La fecha continuó durante el lunes y el segundo ganador del día fue Cerro Largo. El elenco arachán recibió a Danubio en Melo y lo despachó 2-0 con un gol en cada tiempo: Santiago Marcel la cazó de afuera del área y la clavó prácticamente en el ángulo a los 38 minutos, mientras que sobre el final del encuentro el tanto fue de Tiziano Correa. Fue triunfo para Cerro Largo, que llegó a los 12 puntos y logró salir de las últimas posiciones.

Central Español, por su parte, se sacó una mufa: ganar de local. El palermitano venció 2-1 a Deportivo Maldonado en un partido que lo tuvo todo: intensidad, goles, emociones, expulsados, polémicas. Empezó ganando Central con gol de Ignacio Rodríguez, que ganó en lo alto a los 39; le duró poco la alegría al local, porque dos minutos más tarde empató Renato César. Así se fueron al descanso. En el segundo tiempo las idas y vueltas fueron constantes y el desenlace tuvo la incidencia del VAR, que cobró dos penales por patadones en ambas áreas. El primero fue a favor de Central y lo cambió por gol Raúl Tarrogano. En la hora parecía empate del Depor, pero Maxi Noble no estuvo fino desde los 11 pasos, la tiró afuera y terminó el partido.

La actividad seguirá el martes con otros dos encuentros: a las 11.00, Progreso recibirá a Liverpool en el Paladino, y a las 19.00, Defensor Sporting enfrentará a Albion en el estadio Franzini.

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