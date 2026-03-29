Marcelo Bielsa prepara cambios para el amistoso ante la selección africana.

Luego del empate con Inglaterra en Wembley, la celeste prepara el segundo amistoso de esta fecha FIFA que será el martes a las 15.30 contra Argelia en Turín, Italia. El lunes la delegación uruguaya se trasladará desde tierras inglesas y se alojará en el hotel de Juventus, a la espera del partido.

Joaquín Piquerez, con esguince de tobillo, viajó a San Pablo para incorporarse a Palmeiras, donde se le volverán a realizar estudios para tener más detalles de la lesión. Es la única baja que tendrá Bielsa hasta el momento, aunque no se descarta que pueda desafectar uno más, ya que un jugador quedará afuera del banco de suplentes ante los africanos.

Se preparan cambios

En vista de probar algunos jugadores para saber si llegan a tener un lugar en la lista final, Marcelo Bielsa realizará variantes. Darwin Núñez se encamina a ser el delantero titular luego de otorgarles minutos a Rodrigo Aguirre y Federico Viñas, quienes son relevos en la consideración general.

Facundo Pellistri, que fue titular en gran parte de la Eliminatoria y perdió lugar en los últimos meses, podría ir desde el arranque, mientras que otro que se encamina a ser titular es Santiago Bueno, que busca su lugar en la nómina mundialista.

En el arco se vuelve a instalar la duda entre Sergio Rochet y Fernando Muslera; en caso de que vuelva a atajar el segundo, será una señal clara del entrenador rosarino pensando en la Copa del Mundo.

Vale recordar que esta será la última instancia antes de conocer la lista de reservados para el Mundial 2026 y la gran prueba final ante rivales de jerarquía. Uruguay jugará dos amistosos más de despedida, uno en Montevideo y otro en el interior del país, en sede a definir, pero esos encuentros serán con oponentes de menor valía.

Viene de golear

Argelia, que será el primer rival de Argentina en el Mundial 2026 y busca en Uruguay un equipo similar a la albiceleste, viene de golear 7-0 a Guatemala el viernes.

El ex Manchester City Riyad Mahrez es la principal figura de los africanos y anotó un gol ante los centroamericanos. Rayan Aït-Nouri, también del City, e Ismaël Bennacer del Dinamo Zagreb son otros futbolistas destacados.