El torneo, que irá en abril, es clasificatorio para el Mundial de Qatar, aunque por ahora ha suspendido sus competencias deportivas.

En las últimas horas se confirmó que el Campeonato Sudamericano sub 17 se disputará en Paraguay entre el 3 y el 19 de abril. Tal como sucedió en la edición anterior, cuando se modificaron los campeonatos continentales y mundiales de esta categoría, los siete mejores de los diez participantes clasificarán para jugar la Copa Mundial de la categoría, que está previsto que se juegue en Qatar, que justamente en estos días suspendió toda su actividad futbolística y deportiva.

La federación de fútbol catarí aplazó el domingo todos los torneos y partidos hasta nuevo aviso, en medio de las tensiones globales tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. La QFA no mencionó específicamente los ataques cuando anunció los aplazamientos en X, y solo añadió que “las nuevas fechas para la reanudación de las competiciones se anunciarán a su debido tiempo”. Entre las competiciones que se habían programado a la brevedad en Doha estaba la Finalissima, entre el campeón de América, Argentina, y el campeón de Europa, España, y hasta ahora se sabe que no se jugará en tierras cataríes.

Preparándose

La selección uruguaya de esta categoría es dirigida por Ignacio González y ha venido jugando partidos de preparación con un plantel amplio que no tiene futbolistas que participen en la primera división.

El campeonato, que en los últimos días de febrero se decidió que volviera a organizarse en tierras paraguayas, es, de los torneos continentales, el que ha vuelto a valer más como competencia propia, dado que su nivel clasificatorio se ha ampliado hasta el 70% de sus diez participantes, porque, desde el año pasado, cuando se empezó a jugar anualmente el torneo continental y el Mundial, de las diez selecciones que participan en Conmebol siete clasifican al Mundial.

El torneo, que se desarrollará en estadios y ciudades aún no definidas, como tampoco están definidos los grupos, es para futbolistas nacidos desde el 1° de enero de 2009 y tendrá un formato de dos series de cinco selecciones, en las que solo los últimos quedarán fuera de toda competencia. Los dos primeros de cada serie serán los semifinalistas y los cuatro seleccionados serán los primeros clasificados al Mundial. Terceros y cuartos de los grupos juegan entre sí con los ganadores, consiguiendo el cupo, y los perdedores jugarán un partido más para clasificar al séptimo mundialista.

La determinación tomada en el congreso de Río de Janeiro le da a Paraguay la organización de varios torneos continentales, comenzando por este Sudamericano, pero también tendrá el Sudamericano sub 17 femenino, del 24 de abril al 9 de mayo, mientras que en agosto organizará al Sudamericano sub 17 de futsal.

La celeste jugó este martes en el Parque Saroldi ante la selección argentina, dirigida por Diego Placente, y cayó 2-1. El jueves volverá a enfrentar a la albiceleste a las 10.30 en el Complejo Celeste; el sábado, en el mismo lugar pero a las 17.00, jugará el primer partido frente a la selección de Ecuador, mientras que el martes 10 a las 10.00 jugará la revancha ante los ecuatorianos.

Antes los celestes se midieron con la selección venezolana de la categoría perdiendo y ganando 1-0, todo aún sin saber si alguna de estas selecciones integrará, en un mes, la serie del campeonato continental, lo que es bastante verosímil.