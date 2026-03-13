Los dos convirtieron para sus respectivos equipos y buscan un lugar en el Mundial; varios goles uruguayos también se registraron en el fútbol argentino.

El delantero uruguayo Luciano Rodríguez convirtió en el fútbol de Arabia Saudita en el empate 2-2 de Neom Sports con Al-Taawoun por la Saudi Pro League. Formado en Progreso y potenciado en Liverpool, hacía 12 partidos que no convertía para su equipo. El francés Alexandre Lacazette puso el segundo, pero Al-Taawoun reaccionó y empató el partido con goles del colombiano Roger Martínez y de Mohammed al Kuwaykibi en los descuentos.

Por su parte, en otras latitudes el Panathinaikos de Facundo Pellistri derrotó 1-0 como local a Real Betis en Atenas. El uruguayo entró como titular y fue sustituido sobre el final del partido, luego de que su equipo marcara el único gol a los 87 minutos, una anotación del argentino Vicente Taborda, de penal.

En otro orden, Sporting Braga del que Rodrigo Zalazar es figura, cayó 2-0 en su visita al Ferencváros húngaro, con goles del israelí Gavriel Kanichowsky y del francés Lenny Josephs. Por su parte, Matías Vecino jugó todo el partido en su nuevo equipo, Celta de Vigo, que igualó 1-1 con el Lyon francés en Balaídos. Javier Rueda convirtió para el equipo del uruguayo, pero Endrick puso el empate.

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Este jueves, por la quinta fecha del Brasileirão, el Fluminense de Agustín Cannobio derrotó 2-0 como visitante al recién ascendido Remo. El uruguayo, ex Fénix y Peñarol, que volvió a ser reservado por el entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, y sueña con el Mundial, convirtió el segundo tanto. John Kennedy había abierto la cuenta cuando apenas transcurrían 15 minutos del primer tiempo.

En Argentina, Michael Santos convirtió para el empate de su equipo, Central Córdoba, 1-1 con Defensa y Justicia como visitante. El gol llegó tras un penal muy discutido, cuando faltaban diez minutos para el final, luego de que el halcón de Varela abriera el marcador por intermedio de Elías Pereyra. Además, en el debut de Eduardo Coudet como director técnico, River Plate derrotó 2-1 como visitante a Huracán; Matías Viña ingresó sobre el final.

El miércoles, otros tres uruguayos se inscribieron en la tabla de goleadores: Federico Gino, Franco Nicola y Jhonatan Candia. Gino anotó el empate de Aldosivi frente a Atlético Tucumán, que había abierto la cuenta por intermedio de Franco Nicola; Candia convirtió un golazo de emboquillada para la victoria de su equipo, Barracas Central, sobre Independiente Rivadavia 2-1 como visitante en Mendoza.