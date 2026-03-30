Lucas Gaday del Dolores Cycles se mantiene con la malla oro liderando la tabla general.

La quinta etapa de la Vuelta Ciclista se disputó en la húmeda jornada del lunes, entre Salto y Paysandú; fue una de las carreras más cortas de las programadas para este año de competencia, con poco más de 116 kilómetros.

En las etapas intensas, de poco recorrido y que llegan con pelotón armado, se venía imponiendo Leonel Rodríguez y esta vez no fue la excepción. El ciclista del Club Náutico del Cufré cruzó la meta en 02:30:37, ganó su tercera carrera de las cinco disputadas -se había impuesto en las dos primeras- y este lunes en total sumó 11 segundos de bonificación -los 10 como ganador de etapa y 1 por metas volantes-.

Fue una carrera con escasos intentos de escapadas que duraron pocos kilómetros y rápidamente fueron atrapados por el pelotón; incluso hubo un último intento sobre el final que tampoco tuvo éxito. Atrás de Rodríguez llegaron casi al unísono los sub 23 Luiz Fernando Bomfim y Matheus Constantino para completar el podio; ambos defienden al Localiza Meoo / Swift Pro Cycling.

En la clasificación general (ver tabla), Lucas Gaday continúa en poder de la malla oro defendiendo al Dolores Cycles. El argentino estiró levemente las diferencias sobre Pablo Bonilla de Club Náutico y de Pesca Boca del Cufré y Alejandro Quilci del Alas Rojas de Santa Lucía.

Ya pasaron cinco de las 11 etapas programadas y estos tres ciclistas se encaminan a despegarse en la pelea por la coronación final en la Vuelta Ciclista. El martes habrá una dura carrera que une Paysandú con Tacuarembó; es larga y tendrá 174,6 kilómetros de recorrido.

El miércoles estará la doble etapa donde está incluida la contrarreloj, que es la gran apuesta de los que vienen atrás de los tres primeros en la tabla general como para torcer la tendencia que parece tener la competencia.