Cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA entre Barcelona y Atlético de Madrid en el Camp Nou, el 8 de abril.

Sin José María Giménez, lesionado, los colchoneros sacaron una buena victoria por cuartos de final; Ronald Araújo ingresó en el segundo tiempo.

Los cuartos de final de la Champions League se completaron este miércoles con dos partidos, uno en Barcelona y el otro en París. Tras los resultados, sumados a los del martes, ya quedó marcada la hoja de ruta para las revanchas. Lo más notorio de la jornada fue la muy buena victoria de Atlético de Madrid en el Camp Nou.

Era un partido parejo hasta el final del primer tiempo. Primero se fue expulsado Pau Cubarsí en Barcelona; acto seguido, el argentino Julián Álvarez clavó en el ángulo un tiro libre al borde del área. Con ese 0-1 y con un jugador menos, el Barça salió a buscar el empate en el segundo tiempo, pero en la necesidad de encontrar la igualdad fue dejando espacios en el fondo que el Atleti aprovechó bien en varias ocasiones. En una de ellas, en el minuto 70, el noruego Alexander Sorloth puso el segundo tanto, una buena ventaja para defender como locales la semana que viene.

En cuanto a los uruguayos, Ronald Araújo fue suplente e ingresó a los 73 por el francés Jules Koundé. Se puso la cinta de capitán, se paró como tercer central por la derecha, ganó algún centro en el área rival y poco más. Del lado colchonero se sabía que José María Giménez no estaría por lesión.

La otra serie también tenía dos pesos pesados: PSG y Liverpool. Ganó el equipo parisino 2-0 con un gol en cada tiempo, el de Désiré Coué a los 10 de la primera parte, el de Jvicha Kvaratsjelia a los 11 del complemento.

Definiciones

Las revanchas serán la semana que viene y jugarán en orden invertido: los que jugaron este miércoles lo harán en el primer turno, el martes que viene, mientras que los que jugaron en el primer turno de las idas el pasado martes ahora se enfrentarán el miércoles 15.

En resumidas cuentas, el próximo martes Liverpool recibirá en Anfield a PSG y Atlético de Madrid hará lo propio con Barcelona en el Riyadh Air Metropolitano. Al día siguiente, Arsenal será local frente al Sporting Lisboa, al que ya le ganó 1-0 en Portugal, en tanto que en Múnich estarán cara a cara el Bayern y Real Madrid; los bávaros llegan con ventaja tras imponerse 2-1 en el Santiago Bernabéu.

Las semifinales se armarán de la siguiente manera: por un lado, el vencedor de Liverpool-PSG contra el que avance de Bayern-Real Madrid; por otro lado, los respectivos ganadores de las llaves Arsenal-Sporting y Atlético de Madrid-Barcelona.