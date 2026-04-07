Maximiliano Araújo en el partido de ida por los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA entre Sporting CP y Arsenal, en el estadio José Alvalade de Lisboa, el 7 de abril.

El ex Peñarol y el ex Wanderers perdieron con sus respectivos equipos, Real Madrid y Sporting de Lisboa, en los partidos de ida por los cuartos de final de la Champions League; este miércoles Ronald Araújo se hará presente en el encuentro de Barcelona frente a Atlético de Madrid.

El Real Madrid de Federico Valverde perdió 2-1 con Bayern Múnich, con el uruguayo como titular y capitán del equipo español, cumpliendo, como suele pasar, con una actuación acorde a las luces. Sin embargo, los merengues cayeron en el Santiago Bernabéu ante el equipo alemán con goles del colombiano Luis Díaz y Harry Kane, y la diferencia podría haber sido mayor a juzgar por todo lo que generó el elenco bávaro. El equipo que dirige Álvaro Arbeloa, capitaneado por el formado en Peñarol, descontó por intermedio de Kylian Mbappé, lo que le permite soñar con una clasificación a domicilio en el Allianz Arena frente a los dirigidos por Vincent Kompany.

Para la revancha, que será dentro de una semana, el martes 14 de abril a las 16.00, Valverde no estará disponible por acumulación de tarjetas amarillas. El equipo ganador de la llave enfrentará en semifinales al que resulte victorioso del cruce entre PSG y el Liverpool inglés, que jugarán la ida este miércoles.

Por su parte, el Sporting de Lisboa de Maxi Araújo cayó sobre la hora 1-0 ante el Arsenal inglés, también en condición de local en la capital lusa, más precisamente en el estadio José Alvalade. En el partido de ida, y con el uruguayo como titular —quien fue figura, superando en el mano a mano a Ben White e incluso reventando una pelota en el travesaño—, Arsenal, sin embargo, consiguió una agónica victoria por el gol del alemán Kai Havertz, quien ingresó como recambio para sustituir a un Odegaard lesionado, pasados los 90 minutos. En la revancha en su casa, Arsenal intentará avanzar en la Champions luego de haber sido eliminado de la FA Cup y de la Copa de la Liga. El equipo de Araújo, por su parte, buscará en rodeo ajeno hacer historia, ya que, si consigue superar la llave, será la primera vez que juegue semifinales del máximo certamen europeo.

El equipo que resulte triunfador enfrentará al Barcelona de Ronald Araújo, que tendrá la ida este miércoles frente a Atlético de Madrid, que no contará con el formado en Danubio, Josema Giménez. El partido será en el Camp Nou y la revancha en el estadio Riyadh Air Metropolitano.