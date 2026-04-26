24 futbolistas juveniles comenzarán a trabajar en el Complejo Celeste junto con el cuerpo técnico de Marcelo Bielsa, como parte de la preparación para el Mundial 2026.

La selección uruguaya de fútbol se empieza a proyectar hacia el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, para el que no queda casi nada: empieza en junio. Con los jugadores en las rectas finales de sus respectivas temporadas, Marcelo Bielsa empezó un plan que no es para nada nuevo en su metodología de trabajo, que consiste en citar futbolistas juveniles para utilizar como sparrings y ensayar movimientos o sistemas que, luego, utilizará la selección mayor.

En ese marco, a partir de este lunes, el entrenador argentino trabajará con un grupo de 24 futbolistas, muchos de ellos con buenos minutos esta temporada en primera división. La nómina tiene seis futbolistas de Peñarol (Paulo da Costa, Brandon Álvarez, Brian Barboza, Rodrigo Álvez, Germán Barbas y Julio Daguer), cinco de Nacional (Román Clematte, Federico Bais, Luciano González, Agustín Dos Santos y Rodrigo Martínez), cuatro de Montevideo City Torque (Benjamín García, Tomás Shaw, Facundo Martínez y Lautaro Silvera), tres de Danubio (Pablo Cardozo, Alexander Velázquez y Nicolás Azambuja), dos de Defensor Sporting (Mateo Caballero y Alan Torterolo), y uno de Deportivo Maldonado (Felipe Ortiz), Boston River (Ignacio Fernández), Racing (Yuri Oyarzo) y Albion (Pablo Alcoba).

Los entrenamientos serán en el Complejo Celeste y constarán de tres microciclos durante mayo. Agustín Dos Santos, volante creativo de Nacional, habló al respecto en los micrófonos de AUF TV. “Siempre estar en consideración de la selección, ya sea siendo sparring o jugador de las juveniles, es estupendo. Es lo que cualquiera que juegue en el fútbol uruguayo quiere. Lo tomo con mucha alegría y es fruto del trabajo de cada día”, fueron sus palabras.

El rol de sparring supone asimilar el modelo de juego y las exigencias tácticas del cuerpo técnico, de manera tal de automatizar movimientos que después faciliten el entendimiento de los futbolistas de la selección mayor. Lejos, aunque cerca, Uruguay ya piensa en el grupo H del Mundial, donde debutará el 15 de junio ante Arabia Saudita, para después jugar ante Cabo Verde, el 21, y cerrar con España el 26.