Manuel Fernández, de Coquimbo Unido, celebra tras anotar un gol, el 14 de abril, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en Coquimbo, Chile.

También hubo triunfos de Boca Juniors, Estudiantes de La Plata, Liga Deportiva Universitaria de Quito y Cerro Porteño, mientras que Bolívar empató con Deportivo La Guaira; hoy habrá cinco encuentros.

La Copa Libertadores tuvo siete partidos en el inicio de la segunda semana de competencia; destacó el triunfo de Nacional en el Gran Parque Central ante Deportes Tolima, con un gran segundo tiempo. Por el mismo grupo sorprendió Coquimbo Unido, que se impuso 2-0 a Universitario en Perú, con el uruguayo Manuel Fernández en cancha. Cristian Zavala y Nicolás Johansen anotaron para el elenco chileno.

Fue una buena noche para los equipos argentinos, Boca Juniors es líder de su grupo con puntaje perfecto tras vencer 3-0 a Barcelona de Guayaquil. Luciano Di Lollo, Santiago Ascascíbar y Ander Herrera anotaron para el xeneize, en el que fue titular Miguel Merentiel. En la visita ingresó unos minutos Sergio Núñez.

Estudiantes de La Plata le ganó 2-1 a Cusco con goles de Facundo Farías y el argentino nacionalizado uruguayo Tiago Palacios. Lucas Colitto, que luego se fue expulsado, había empatado transitoriamente para los peruanos. Fernando Muslera fue titular y Gabriel Neves ingresó en el segundo tiempo en el equipo que dirige Alexander Medina.

Deportivo La Guaira estuvo cerca de dar el batacazo en la altura de La Paz, pero los equipos venezolanos siguen sin derrotas en fase de grupos de torneos internacionales este año; fue empate 1-1 con Bolívar. Flabián Londoño puso en ventaja a la visita, que venía aguantando el resultado jugando con diez, pero recibió el gol en una situación insólita: el golero Jorge Sánchez puso el balón en el suelo para salir por lo bajo sin darse cuenta de que atrás, escondido, estaba Dorny Romero, que se la robó y convirtió con el arco libre. En el celeste completó todo el encuentro Martín Cauteruccio.

Liga Deportiva Universitaria de Quito tiene puntaje perfecto tras vencer 2-0 a Mirassol; entró a los 77 minutos Gian Franco Allala. Además, Cerro Porteño se impuso 1-0 a Junior, donde jugaron Mauro Silveira y Lucas Monzón.

¿Dónde ver los partidos de la Copa Libertadores y qué uruguayos juegan?

Hay cinco partidos el miércoles por el principal torneo continental. Se destaca el enfrentamiento entre Corinthians e Independiente Santa Fe, en Brasil, por el grupo de Peñarol.

Los encuentros, a través de los cableoperadores, se verán por las distintas pantallas de ESPN; además por streaming televisará Disney+ y, de forma gratuita, el encuentro entre Libertad y Rosario Central se podrá observar por la aplicación Pluto TV o el canal de Youtube de Telefe.

| 19.00 | Cruzeiro-Universidad Católica | ESPN 2 | | 19.00 | Libertad-Rosario Central | ESPN | Facundo Mallo (RC) | | 21.30 | Fluminense-Independiente Rivadavia | ESPN 7 | Agustín Canobbio, Facundo Bernal (FLU) - Leonard Costa (IND) | | 21.30 | Corinthians-Independiente Santa Fe | ESPN | Pedro Milans (COR) - Franco Fagúndez (IND) | | 23.00 | Independiente del Valle-Universidad Central | ESPN 6 | Juan Viacava (IND) |

.