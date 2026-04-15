Las llaves que darán los dos finalistas se jugarán entre finales de abril y principios de mayo.

La Champions League se comienza a definir en Europa. Este martes se conocieron los dos semifinalistas y el miércoles los otros dos. Con eso ya se sabe cómo queda el camino rumbo a la final en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

PSG se confirma como candidato. Pese a no haber tenido una buena fase de liga, en la que debió ir a repechaje para meterse en el cuadro de eliminaciones directas, en los mano a mano es cosa seria y demuestra superioridad, tanto de local como de visitante. Este martes los dirigidos por el español Luis Enrique llegaron a Anfield con la ventaja de 2-0 tras la victoria en París y, lejos de pasarla mal, volvieron a ganarle por el mismo marcador a un Liverpool que apenas resistió. Ousmane Dembélé metió el doblete que sentenció la historia.

Por su parte, Atlético de Madrid logró una clasificación con bastante más sufrimiento, pese a jugar como local en el Metropolitano. Fue un gran partido copero que tuvo a Barcelona con un gran arranque, porque a los 5 minutos ya ganaba 1-0 con tanto de Lamine Yamal y a los 24 puso el segundo Ferrán Torres. Con ese 2-0 empataba la serie tras la derrota sufrida en su casa la semana pasada. El gol de Ademola Lookman a los 30 fue clave para acortar distancias y mantener el hándicap favorable para el colchonero. En el segundo tiempo el Atleti se defendió como sabe y como le gusta al entrenador, peleando todas las pelotas y, cuando podía, tirando contragolpes. Barcelona metió el 3-1, diferencia que habilitaba el alargue, pero el VAR lo anuló por fuera de juego. Ronald Araújo fue suplente en los culés y entró en los minutos finales.

Si están en una cancha Bayern Múnich y Real Madrid, es probable que sea un partidazo. Eso sucedió en el Allianz Arena, donde los madrileños mostraron toda su estirpe y en buena parte del juego fueron ganando, resultado que forzaba el alargue. Los merengues fueron 1-0, 2-1 y 3-2, marcadores que empataban la serie tras el triunfo de los bávaros en Madrid 2-1. Sin embargo, cuando todo parecía encaminarse al alargue, la expulsión de Eduardo Camavinga a los 86 hizo que el Bayern se tirara arriba y consiguiera dos goles sobre la hora, uno de ellos del colombiano Luis Díaz. Bayern ganó 4-3 y ahora será el rival de PSG. En Real Madrid jugó todo el partido Federico Valverde, a quien el entrenador lo puso de 5, bien en el centro de la mitad de la cancha.

Del otro lado del cuadro se clasificó Arsenal, que no pasó del empate 0-0 ante el Sporting Lisboa de Maximiliano Araújo, que jugó de lateral izquierdo. Los londinenses hicieron valer el 1-0 con el que ganaron la semana pasada en Portugal. Ahora, en semifinales, se las verán con Atlético de Madrid.