El auriverde consiguió un triunfo clave frente a Uruguay Montevideo mientras que los colonienses empataron con Colón; esta noche se cierra la fecha.

La cuarta fecha del torneo Competencia de la segunda división profesional se disputó el fin de semana. El certamen es similar al Intermedio de la A, pero se juega en el arranque del año; hay dos series de siete equipos y los finalistas jugarán una final que otorga como premio un lugar en los playoffs por el tercer ascenso, en caso de que el campeón no obtenga un logro mayor a final de la temporada.

En la Serie A lidera Cerrito, que venció 2-1 a Uruguay Montevideo el domingo de noche en el Parque Palermo. Jonathan Isasmendi, que es una de las mejores apariciones de la divisional, e Ignacio Yepez convirtieron para el auriverde que sigue invicto. Sobre el final, Maximiliano Viera cumplió con la ley del ex y le puso incertidumbre al cierre. El celeste terminó con uno menos por la expulsión de Mathías Abero.

La Luz tampoco perdió en el torneo; luego de tres empates iniciales, ganó por primera vez y está segundo en su serie. Venció 2-1 a Atenas de San Carlos con gol en la hora de Gonzalo Vega; en el primer tiempo, Francisco Martirena había puesto en ventaja a los carolinos, pero Lucas Arzamendia había empatado rápidamente para la visita.

Fénix y Tacuarembó jugaron el mejor partido del fin de semana; los de Capurro ganaron 3-2 en la hora y sumaron de a tres luego de dos igualdades. Gastón Colman abrió la cuenta para el albivioleta, pero rápidamente empató Álex Perdomo. En el complemento, los del norte se pusieron en ventaja con anotación de Federico Ferreira luego de un tiro de esquina, pero un golazo de larga distancia de Diego Rosa y el agónico tanto de Diago Fernández tras un entrevero en el área le dieron los tres puntos a los dirigidos por Carlos Canobbio.

Huracán tuvo fecha libre. Cerrito lidera con 7, La Luz tiene 6, Fénix y Uruguay Montevideo 5, Huracán 3, Tacuarembó 2 y Atenas 1.

Plaza se mantiene, Oriental se acerca

Plaza Colonia sigue en lo más alto, igualó 1-1 con Colón el sábado en el Palermo. Maximiliano Ohaco puso en ventaja a la rayada en el inicio, pero Miqueas Redín lo empató en la segunda mitad. Oriental quedó a uno del líder, con un partido menos. Nicolás Rodríguez puso el único tanto para el triunfo 1-0 sobre Paysandú.

Miramar Misiones y River Plate cerrarán la fecha en el Estadio Charrúa esta noche a las 20.00, cerrando la fecha donde Rentistas tuvo libre.

Plaza está arriba con 8, Oriental tiene 7, Colón y Rentistas 5, Paysandú 3, River Plate tiene 1 y cierra sin unidades Miramar Misiones.