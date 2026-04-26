Martín Siri, director técnico de Huracan de Paso de la Arena, el 25 de abril, en el Parque Palermo

El conjunto de Capurro visita a Atenas de San Carlos este lunes a las 19.00, y si gana, será finalista; con otro resultado, el premio será para los del Paso de la Arena, que desperdiciaron la chance contra Cerrito.

La última fecha del Torneo Competencia de la Segunda División profesional mantiene el atractivo en la definición del finalista de la serie A. Huracán podía consagrarse con un triunfo ante Cerrito, que también tenía chances. Fue empate 1-1 en el Parque Palermo, con goles de Sergio Cortelezzi para los de Paso de la Arena y Luis Machado para el auriverde, que fue el equipo que hizo méritos por el triunfo.

Uruguay Montevideo, en el remodelado Parque Ancap que volvió a alojar un partido profesional, recibió a Tacuarembó, que rápidamente se puso en ventaja con tanto de Pablo López. Promediando el primer tiempo lo igualó Guzmán Pereira, pero la fiesta no fue completa en Pueblo Victoria ya que la celestina no pudo alcanzar la final.

La fecha donde La Luz tuvo libre se cerrará el lunes a las 19.00 con el partido entre Atenas y Fénix, si ganan los de Capurro, serán finalistas, de lo contrario, el primero del grupo será Huracán.

Oriental aprontó con derrota

Oriental de La Paz perdió el invicto, pero sigue liderando la tabla anual donde lo sigue su rival de turno: Plaza Colonia. Los del oeste ganaron 2-0 en el Parque Prandi con goles de Pablo García y Valentín Amoroso.

En el otro juego disputado ganó River Plate y fue noticia. En el debut de Damián Santín como entrenador, derrotó 2-1 a Paysandú en duelo de equipos hundidos en la zona roja del descenso. Maximiliano Burruzo convirtió por partida doble para el darsenero, sobre el final descontó Franco López para los sanduceros.

Colón tuvo fecha libre, el miércoles jugarán su partido Rentistas y Miramar Misiones a las 19.00 en el Complejo.

Fin de semana con premio

El próximo fin de semana se definirá el Torneo Competencia. El ganador obtendrá un cupo en playoffs por el tercer ascenso, en caso de que no consiga un premio mayor en la tabla anual.

Vale recordar que, en la B, los dos mejores del año suben directo y los equipos ubicados entre el tercer y el sexto lugar ingresar a semifinales por el tercer boleto a primera. Si el campeón del Competencia no está en los seis primeros, reemplazará al sexto.