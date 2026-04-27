Lucas Paul de los Santos, de Defensor Sporting, y Sebastián da Silva, de Racing, por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026, en el Parque Osvaldo Roberto.

Defensor Sporting y Progreso le ponen el punto final a la antepenúltima etapa.

Con el grueso de la fecha jugada y el título resuelto, en la tarde-noche del lunes se disputará el último partido de la etapa, que tendrá a Defensor Sporting y Progreso enfrentándose desde las 19.30 en el estadio Franzini.

El partido es entre dos equipos con realidades diferentes. El violeta busca la regularidad que le ha faltado en lo que va del Apertura e intentará ganar para trepar alguna posición en la tabla, ya que si lo hace quedará sexto. Los gauchos del Pantanoso, por su parte, están hundidos en la tabla del descenso y quieren puntos para empezar a salir a flote. En ese sentido, llega bien, porque en el último partido venció a Wanderers, rival directo.

Toda la fecha

Dejando de lado los encuentros de Racing en Cerro Largo y de Peñarol con Wanderers en el Centenario, quien venía terciando en la punta era Deportivo Maldonado. Los fernandinos no jugaron ni cerca al nivel que han demostrado, y cayeron como locales ante Albion. Carlos Airala y Álvaro López hicieron los goles del pionero, Christian Tabó puso el descuento. Así como el Depor ha hecho una gran campaña, también hay que destacar la de Albion, que va cuarto (ver tabla).

Siguiendo con los de arriba, Central Español y Montevideo City Torque también están bien y ambos ganaron. Los palermitanos lo hicieron 3-1 sobre Cerro (Máximo Alonso, Raúl Tarragona y Diego Vera para Central, Ignacio Rodríguez en contra para los villeros), mientras que los ciudadanos golearon 4-1 a Boston River (golazo de Franco Pizzichillo desde la mitad de la cancha).

No estará arriba, pero fue resonante la victoria de Danubio sobre Nacional en el Gran Parque Central. Mateo Peralta y Enzo Cabrera marcaron para los danubianos, Agustín Rogel puso el gol del tricolor.

Además, hubo un empate, que fue el 1-1 entre Juventud de Las Piedras y Liverpool. Ramiro Peralta inauguró el tanteador para los pedrenses, empató Diego Romero para el negriazul. A propósito de Liverpool, oficializó al nuevo entrenador: Jorge Fossati.

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