A 115 años del bautismo de nuestra identidad en Belvedere, la celeste enfrenta el desdén de una estética que confunde heráldica con mercancía.

Es el viernes 27 de marzo de 2026 y la selección uruguaya se desgrana sobre el mítico campo de Wembley para jugar ante Inglaterra. Han pasado 22.605 días entre aquella primera presencia uruguaya en Wembley y el primer gol celeste, que lo hizo un ecuatoriano en el único partido que jugó con nuestra selección, Alberto Pedro Spencer.

Es noche de viernes en Londres y de tarde en cientos de miles de pantallas con IP de Uruguay. Desde las tribunas de Wembley, o detrás de las pantallas LED de Montevideo a Bella Unión, se ve a nuestro capitán, Federico Valverde, avanzando con algo que parece ser un banderín o algo por el estilo en su mano derecha. Hace exactamente 59 años, 8 meses y 16 días, el 11 de julio de 1966, en el centro de ese templo de pasto inglés, otro capitán nuestro, Horacio Troche, no era solo un futbolista de zaga férrea, era el embajador de una república.

Con el pecho inflado por una celeste de algodón que pesaba con la dignidad de los siglos, Troche fue el encargado de presentarle a la reina Isabel II, uno por uno, a nuestros futbolistas. No hubo desdén ni hubo asimetría. La monarca británica estrechó la mano de esos orientales que representaban la aristocracia del pie y la pelota. En ese intercambio de saludos, el banderín que Uruguay entregaba era un objeto de culto, una pieza de orfebrería que dialogaba de igual a igual con la corona más antigua de Europa.

Anatomía de un despropósito

Lo que Uruguay presentó no fue el clásico estandarte de seda o raso pesado, bordado con hilos de oro o plata, que suelen descansar en las vitrinas de las federaciones rivales como trofeos de guerra y respeto. Lo que se vio fue lo siguiente:

En lugar del paño tradicional, el banderín estaba confeccionado en una tela mesh o malla microperforada con estética de cruzados. El diseño interior del paño no respetaba la disposición del sol y las franjas. Presentaba una suerte de trama geométrica en bajorrelieve o sublimada que recordaba las cotas de malla de los antiguos cruzados o un patrón de panal de abeja.

Aquello no era todo. El mástil horizontal del que colgaba la tela no era de madera noble ni de metal cromado. Era una pieza de polímero sintético donde, en el extremo derecho (la empuñadura), se fundía una protuberancia que replicaba el logo de Nike (la “pipita”) de forma tridimensional. El símbolo comercial no estaba solo impreso: era parte estructural del objeto, como si la marca fuera dueña del pabellón. Irritante y desubicado.

¿Dónde está la gracia o la astucia, la viveza o el desconocimiento de conectar a los uruguayos con los cruzados de guerras y raids criminales por dioses y religiones? ¿En qué puede representar o con qué puede conectar la vida y la filosofía de la Edad Media de Eurasia con este pedacito de tierra americana?

El martes 31 de marzo de 2026, Uruguay juega en Turín, Italia, ante Argelia; han pasado desde el bautismo de la celeste en Belvedere 115 años, 7 meses y 16 días. Son 33.301 días desde que el Mariscal Nasazzi y el Gallego Lorenzo Fernández, acalambrados y viejos, fundaron el mito de la garra en Lima vistiendo el rojo punzó de Artigas. Es el tiempo que lleva esa camiseta poniendo el mojón y su lugar de derecho como alternativa, cargando con la cicatriz de la censura analfabeta de la dictadura y, ahora, con el olvido sistemático de un marketing que prefiere algo moderno, pero inconexo con nuestra señal identitaria.

La celeste no se negocia: crónica de una identidad parida en el pasto

La celeste no bajó del cielo por diseño de un escudo de armas ni por el capricho de un heraldo de palacio. Fue el azar, o quizás una justicia poética que solo el fútbol entiende, lo que nos unió a ese color el 15 de agosto de 1910. Mientras la maestra en la escuela enseñaba con rigor que las franjas de nuestra bandera eran azules, en el estadio de Belvedere –que era cancha de Wanderers– se fundaba un sentimiento hacia un símbolo patrio que nacía y que no era, ni es, oficial, pero que es el color de nuestras vidas.

Para entender por qué nos duele tanto el desconocimiento y descuido de algunos símbolos y eventos de nuestra historia, que directa o indirectamente fueron simiente de nuestro imaginario popular de lo que es ser uruguayo o el fútbol uruguayo, hay que recordar que el fútbol local nació con leyes y con el respaldo de los forjadores de aquella incipiente y joven nación. En 1911, apenas a 20 años de la creación del Albion y el CURCC, Carlos Sturzenegger publicaba su obra fundamental: Football. Leyes que lo rigen y modo de jugarlo. En aquel texto, hoy rescatado por la Biblioteca Nacional, Sturzenegger advertía con asombro cómo aquel juego tildado de “brutal, sin arte ni ciencia de especie alguna” por la élite conservadora que lo miraba con desdén, se transformaba en un fenómeno civilizatorio.

Sturzenegger rescataba la imagen de un Uruguay que ya se movilizaba en masa: “Domingo tras domingo se ven millares y millares de personas usando todos los medios de locomoción para dirigirse hacia las distintas canchas, con el objeto de presenciar los sensacionales partidos que les brindan los cuadros de su preferencia”. No era solo un deporte; era una nueva liturgia urbana que rompía el prejuicio de los que no veían la ciencia de la patada. El fútbol uruguayo nació estudiado, reglamentado y con una conciencia de su impacto social que Nike parece ignorar por completo.

El fútbol como herramienta de Estado

En esa tribuna incipiente, la figura de José Batlle y Ordóñez se erguía como uno de los primeros aficionados con visión de país. Batlle no fue un espectador pasivo, fue el estratega que vio en el fútbol el soporte perfecto para la democratización del ocio y la salud física de esa nueva clase media y obrera que estaba fundando. El apoyo de Batlle fue el sostén de un proyecto que proyectaba a sus deportistas como embajadores de una sociedad moderna, ecuánime y saludable.

Fue bajo esa mirada que el fútbol se convirtió en la extensión de la plaza pública: el lugar donde el hijo del inmigrante y el hijo del estanciero se igualaban bajo la misma ley de 11 contra 11. El Estado benefactor les dio alas a esos jugadores para que, años después, en Colombes, pudieran demostrarle al mundo que el “estilo uruguayo” era una construcción cultural planificada. Por eso, cuando hoy una corporación extranjera decide sobre nuestros símbolos, no está alterando una estética; está agrediendo un pilar de la construcción democrática que los pioneros ayudaron a cimentar hace más de un siglo.

No es solo un error de diseño; es el desdén nacido del desconocimiento absoluto de nuestra trama histórica. Cuando una empresa de indumentaria deportiva proyecta una camiseta que ignora el sacrificio de los obreros de Colombes, la enormidad del Centenario, la mística de la roja de Santa Beatriz, la gloria de Maracaná y hasta el Mundial sub 20 de 2023, no está innovando: está borrando huellas. Y es ahí donde la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) debe abandonar la pasividad del socio comercial para asumir su rol de guardiana.

Defender la celeste, con su sobriedad original y su carga ética, es defender una de las señas identitarias básicas de lo que somos como sociedad. No podemos permitir que el mercado dicte la estética de nuestra fe de bautismo. Los uruguayos tenemos la obligación de cuidar ese símbolo que, hace más de un siglo, impensadamente tal vez, fortuitamente también, pero causalmente, les permitió abrazarse y decir, junto a los inmigrantes y los hijos de esta tierra: “esto somos, esta es nuestra patria”. El fútbol nos dio el espejo; no dejemos que nadie le empañe el reflejo por un puñado de dólares y un diseño de temporada.

Uruguay no eligió el celeste para copiar algo, ni mucho menos para tomar el pabellón nacional que es de franjas azules; lo hizo como un acto de pleitesía y justicia deportiva hacia el viejo River Plate F.C. de la Aduana. Fue el homenaje propuesto por el delegado Ricardo (o Alfredo) Le Bas a un grupo de hombres que, vistiendo ese color, habían logrado lo imposible: doblegar al Alumni argentino, el equipo que parecía invencible en aquellos primeros diez años del siglo XX. En una sociedad que aún buscaba sus símbolos bajo el palio de la Constitución de 1830, el fútbol ofreció una alternativa laica, plebeya y popular. Adoptar el celeste fue nuestra primera declaración de independencia cultural: no éramos una sombra de los vecinos, éramos una identidad nacida de una proeza humilde. La celeste nació de la admiración y la victoria, no de la burocracia.

El milagro del Desirade

Hay que mirar el muelle de Montevideo aquel día de la partida hacia la aventura olímpica. Cuando el vapor francés Desirade soltó amarras, llevaba a bordo apenas un equipo de fútbol; pero cuando el vapor de regreso asomó en el horizonte del Río de la Plata, lo que desembarcaba era una nación.

Metafóricamente, cuando el barco zarpó, había muchos menos uruguayos en el Uruguay que cuando volvió el contingente triunfador. En esos días de travesía, en los entrenamientos del Buzo Andrés Mazali sobre la cubierta bajo el sol del Atlántico y en las noches de sueños en los camarotes de tercera clase, se fue gestando un sentimiento que todavía no tenía nombre en los libros de sociología. El viaje fue un útero itinerante. El país que los despidió era un proyecto de Batlle, una intención demográfica de inmigrantes que buscaban el pan; el país que los recibió era una unidad indisoluble. El éxito en Colombes operó como una mística instantánea: los que se quedaron acá, pegados a la radio o esperando la parrafada solemne de El Día, se descubrieron uruguayos al mismo tiempo que los que estaban allá. La identidad nacional no nació en un cabildo: nació en un barco y se confirmó en un estadio, con París y Colombes a sus pies viendo el surgimiento de la vuelta olímpica y la celeste.

El Indio Arispe y la patria de los invisibles

La historia de Pedro Indio Arispe es uno de los documentos humanos más importantes de nuestra historia sin héroes de guerra. Arispe era el Uruguay real: el hombre del frigorífico, el que sabía lo que era el frío del gancho y la explotación del patrón. Para él, y para los miles de rusos, tanos, polacos y gallegos que poblaban las plazas y los conventillos con un 18% de población extranjera, la patria era una palabra hueca, un invento de los señores de levita. Arispe confesaba que, hasta entonces, la patria era solo el lugar donde por azar había nacido y donde se le doblaba el lomo.

Pero en Colombes, ante el silencio imponente de miles de personas sobrecogidas y el izado de la bandera, ocurrió la epifanía que le relataría al Hachero Julio César Puppo. Al ver el sol nuestro subir “despacito, como a impulsos fatigosos, como si fueran nuestros mismos brazos quienes la levantaran”, Arispe comprendió que la patria no era el patrón ni el gobierno: era el compañero de zaga, era el esfuerzo compartido, era ese pedazo de tela que representaba su propia existencia dignificada ante el mundo. Ese sentimiento se derramó por las plazas. El gallego que vendía diarios y el polaco que cargaba bolsas sintieron que esa celeste les estaba regalando un suelo. No importaba que la bandera fuera azul y blanca; la camiseta era el Uruguay táctil, el que se podía sudar y defender. El fútbol les dio una bandera que no pedía linaje, sino pertenencia. Fue el reconocimiento de los iguales: si esos “héroes” que trabajaban en la UTE, en el Mercado Agrícola o repartiendo hielo eran el Uruguay, entonces ellos también lo eran. La celeste ya era mucho más que una camiseta.

Aquella camiseta de 1924, la que envolvía los sueños infinitos en valijitas de cartón, era de una simplicidad absoluta: absolutamente celeste, con cuello y puños blancos, sin números, sin cintas, sin logos de marcas de agua, sin intervenciones de diseñadores de oficina. Su mayor elegancia era su desnudez técnica. Los jugadores llevaban esos dos botones desabrochados por el fragor del juego, no por un estudio de mercado.

Frente a esa mística, nos topamos hoy con la poscamiseta: un producto de la posverdad donde lo que importa es el merchandising y no la conexión con la fe de bautismo. Es una agresión a la sobriedad que nos define. El descuido de marcas como Nike, que proponen azules con destellos o diseños que se compran donde el Chuy cambia la “y” griega por la “i” latina, es un divorcio con la historia. La gloria de Colombes no necesitaba branding; necesitaba el sudor de los obreros que la vestían.

La roja proscripta: el analfabetismo de las botas

La insistencia en una camiseta de alternativa blanca “de gimnasia” fue otra forma de desprecio por lo nuestro, pero está mejor que esta azul oscura con destellos que está linda para jetear en Lancelot o tirar facha en El Tropy, pero nunca puede ser la camiseta que le haga el aguante a la celeste en las canchas del mundo. Nuestra segunda piel es la roja de Santa Beatriz de 1935. Nació de la emergencia en Lima para evitar los colores de la final del 30 que casi provocan una ruptura diplomática. Fue el color que eligieron los “añosos y viejos campeones” para demostrar que la garra celeste no era prepotencia física, sino una fuerza espiritual capaz de vencer a la adversidad y a los jóvenes cracks argentinos.

La roja fue estrenada en 1932 en uno de los siete amistosos que los uruguayos jugaron contra los argentinos entre 1930 y 1935. La camisa era roja con cuello blanco, el short blanco y las medias azul marino, por lo que es verosímil la posición sostenida por el historiador Alejandro Giménez de que se trataba de vestir los colores artiguistas.

Esa camiseta roja carga con la cicatriz del analfabetismo cultural de la dictadura cívico-militar. Aquellos que posaban sus botas en los despachos oficiales la censuraron por una pedorrada ideológica, asociando el rojo al comunismo. No sabían que ese rojo era el punzó de Artigas, el color con el que el Mariscal Nasazzi se despidió de la gloria obligando al Gallego Lorenzo Fernández a levantarse del césped para no pasar un papelón ante la gente que se enteraría en Uruguay de que no se había levantado porque no daba más. Fue el triunfo de la ignorancia sobre la tradición; una intervención autoritaria que hoy, de otra forma, pretenden repetir las corporaciones que ignoran que nuestra ropa tiene cicatrices y no solo logotipos.

Cruzados por la celeste

¿Qué conexión puede existir entre las cruzadas de la Eurasia medieval y este pedacito de tierra americana que fundó su identidad en el abrazo de los inmigrantes y la laicidad del Estado? Ninguna. El diseño de Nike no es una propuesta; es una invasión de significados ajenos. Es el desdén de quien cree que la historia de una nación puede sublimarse en una tela microperforada con patrones de panal de abeja.

Al cumplirse estos 42.232 días desde que decidimos ser celestes en Belvedere, y 33.301 días desde que la roja de Santa Beatriz nos enseñó que la garra es un asunto del espíritu y no de la fibra sintética, el mensaje debe ser claro. La Asociación Uruguaya de Fútbol no puede ser un simple espectador de este desdibujamiento. No se puede entregar la heráldica de un pueblo a cambio de una “pipita” tridimensional en la empuñadura de un banderín descartable.

Defender nuestros símbolos es defender el derecho a seguir siendo nosotros mismos en un mundo que pretende convertirnos en una franquicia genérica. Porque mientras el marketing busca lo moderno, nosotros seguimos buscando la verdad de aquel sol que el Indio Arispe vio subir despacito en Colombes. Nuestra camiseta no es un producto de temporada; es el registro civil de nuestra gloria. Y esa gloria, señores y señoras de las oficinas de Oregón, no se rige por algoritmos, sino por la memoria de quienes, con los dos ojales desabrochados, inventaron la patria en una cancha de fútbol.