El jugador tiene el ligamento cruzado anterior comprometido y deberá someterse a cirugía.

Peñarol informó que Leonardo Fernández será sometido a “una intervención quirúrgica en los próximos días” ya que “se le constató una lesión de rodilla”. El jugador sufrió un golpe en el partido de la Copa Libertadores frente a Independiente Santa Fe y se fue de Colombia con vendaje en la zona.

El lunes se le realizó una resonancia magnética que arrojó como resultado un edema articular y se comprobó que el ligamento cruzado anterior está comprometido. El diagnóstico prácticamente lo pone en el mismo rango que una rotura.

En la previa del partido que el carbonero terminó perdiendo con Liverpool ya había un clima particular respecto a la lesión de Fernández. El médico institucional Daniel Zarrillo había pedido ver los resultados del estudio médico posterior al encuentro. En las primeras horas del martes se terminó confirmando la operación.

Oficialmente, Peñarol manejó que recién luego de la cirugía se determinará el tiempo de recuperación, pero es muy difícil que el volante ofensivo pueda volver a vestir la casaca mirasol en el corto plazo. La recuperación mínima para una operación de este calibre es de cinco meses, y de la recuperación dependerá si se extiende un poco más.