Skyler Hogan, de Peñarol, el 28 de abril, durante el partido ante Malvín en el Palacio Peñarol.

A falta de una fecha, la tabla de posiciones está que arde; además hay fallos pendientes que pueden generar quita de puntos.

Se jugó de forma íntegra la penúltima fecha en la liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol. La tabla está con todos los equipos al día en sus partidos, pero hay fallos pendientes que podrían acarrear quita de puntos. La última etapa es el sábado, y se espera llegar a ese día con el panorama claro.

Dragan Zekovic, de Malvín y Nicolás Lema de Peñarol. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Dos palizas y un final cerrado

Peñarol aplastó a Malvín 96-68 en un partido que se terminó de destrabar en el inicio del último cuarto. Por primera vez combinó a Norris Cole, Skyler Hogan y Andrés Ibargüen; el carbonero deberá decidir su tridente de extranjeros para la parte más candente; la otra opción que tiene es la de Jylan Washington. Hogan anotó 23 puntos –sin errar–, dio 4 asistencias y bajó 4 rebotes, siendo la figura de la noche.

Por la contundencia, fue espectacular el triunfo de Defensor Sporting sobre un Aguada que no levanta cabeza: 88-60. Víctor Rud fue el mejor con 17 puntos y Facundo Terra aportó 15 llegando desde el banco. Hay preocupación en el rojiverde, que perdió tres al hilo y en todos recibiendo gran cantidad de tantos; Santiago Vidal no jugó por un desgarro.

Leonardo Garcia Morales, DT de Peñarol Foto: Rodrigo Viera Amaral

En el más parejo de la jornada, Nacional superó 81-79 a Hebraica y Macabi. El tricolor controló el partido, pero le costó cerrarlo, y casi se le escapa ante un elenco macabeo que peleó hasta el final. James Feldeine volvió a ser el líder del último campeón con 21 tantos.

Así estamos

Por el momento, Peñarol tiene firme el número 1 para playoffs y Nacional el 2, aunque el bolso es el que corre más peligro de perder unidades. Defensor Sporting será el 6, mientras que Biguá y Urunday, el 7 y 8, respectivamente. Estos últimos dos equipos hace más de un mes que no juegan por la suspensión del reclasificatorio al confirmarse los descensos.

Emiliano Serres, de Peñarol y Dragan Zekovic, de Malvín. Foto: Rodrigo Viera Amaral

La emoción en la última fecha pasa por conocer quiénes serán 3, 4 y 5; al momento, Aguada, Malvín y Hebraica y Macabi están iguales. En la última el playero recibe al rojiverde en un duelo clave, mientras que el macabeo visita a Peñarol en el Palacio. El otro juego será Nacional-Defensor Sporting.

Tabla de posiciones Liguilla PG PP PTS Peñarol (3) 25 6 51 Nacional (1) 21 10 50 Hebraica 16 15 47 Malvín (1) 18 13 47 Aguada (2) 20 11 47 Defensor Sp. 15 16 46

(1) Quita de dos puntos.

(2) Quita de cuatro puntos.

(3) Quita de cinco puntos.