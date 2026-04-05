El carbonero cambió la pisada y superó con comodidad al gaucho en la previa al debut en Copa Libertadores; el colombiano tuvo una noche consagratoria con dos golazos.

Peñarol, obligado a ganar para no perderle pisada al líder Racing –que más temprano le había ganado a Juventud (y al propio carbonero en la fecha pasada)–, se impuso este sábado con claridad ante Progreso en el estadio Centenario, por la décima fecha del Apertura. El colombiano Luis Angulo, que jugó un primer tiempo brillante, hizo los dos goles con los que el equipo de Diego Aguirre se mantiene como único escolta de la escuelita de Sayago.

Peñarol resolvió el partido en el primer tiempo y administró la ventaja en el segundo, aunque tuvo varias chances para aumentar en el complemento, frustradas por malas definiciones y por un par de buenas intervenciones de Andrés Mehring, el arquero del gaucho.

Progreso nunca hizo pie en el partido, dio muchas facilidades en defensa y no encontró los caminos para el ataque. Sebastián Britos, que fue titular en el arco carbonero a la espera del debut por Copa Libertadores –torneo en el que Washington Aguerre arrastra una suspensión–, casi no fue exigido. Progreso tiró una vez al arco en el primer tiempo, desde afuera y sin peligro, y armó una buena jugada ya sobre el final del juego, que Facundo de León definió de zurda y que contuvo bien Britos.

El partido fue todo de Peñarol. Matías Arezo se fue sin convertir, pero dio una nueva muestra de compromiso y actitud, que fue premiada por la ovación más ruidosa de la noche, cuando salió a mitad del segundo tiempo. El atacante había hecho un golazo, apenas pasados los diez minutos de juego, pero el tanto fue anulado por una falta de Leonardo Fernández en el arranque de la jugada. La jueza Anahí Fernández –quien debutaba arbitrando a un equipo grande– dio continuidad en el juego, pero luego fue llamada por el VAR para revisar la jugada y no le tembló el pulso para volver el marcador a cero y cobrar la falta del 10 carbonero sobre Santiago Viera.

Pero Peñarol atacaba con peligro, con un Leo Fernández más preciso que en otros partidos y un Luis Angulo muy enchufado y desequilibrante. El gol llegó a los 24 minutos, con una jugada muy similar a la del gol antes anulado: centro desde la izquierda al segundo palo (esta vez fue Gastón Togni, quien tuvo uno de sus mejores partidos desde su llegada a Peñarol) y definición de primera con pie derecho. Angulo quizá se inspiró en la jugada de Arezo, porque también abrió el pie y la clavó arriba, inatajable para Mehring.

Minutos más tarde, Peñarol recuperó en defensa, Angulo combinó con Leo Fernández y después se fue en velocidad, dejó un defensor por el camino y llegó para definir. La mandó por arriba, pero era para cerrar el estadio. Estaba con mucha confianza el colombiano, que tiraba lujos, pero siempre en beneficio de la jugada.

A los 38 minutos, Eric Remedi recuperó y le puso un pase perfecto en profundidad al colombiano, que superó a dos defensores en velocidad, quedó mano a mano frente a Mehring, bailó sobre la pelota, acostó al arquero y definió con el arco libre. El gol de la fecha.

Leonel Rocco buscó meter a Progreso en partido y metió tres cambios en el entretiempo: entraron Gianfranco Trasante, Nicolás Fernández y Federico Andueza, pero poco pudieron hacer para torcer el trámite. En diez minutos del complemento Peñarol ya sumaba tres o cuatro chances claras de aumentar que había desaprovechado.

Faltando 20 para el final, Aguirre sacó a Arezo y mandó al campo a Abel Hernández, que volvió de su lesión y tuvo sus primeros minutos en el torneo. Entró bien La Joya, y es otra buena noticia para Peñarol. Abel tuvo un par de chances que controló el arquero Mehring, una probando de afuera y otra tras una habilitación de Leo Fernández que lo dejó solo adentro del área.

Sobre el final, Progreso, que sin muchas ideas buscaba descontar, consiguió una pelota en el área carbonera tras una mala salida en defensa y generó el mayor riesgo en el fondo de Peñarol. La jugada se entreveró y fue controlada entre Remedi y Britos, aunque en la confusión la jueza pitó un penal que no era, que luego el VAR rectificó.

Peñarol se recupera de la caída en la fecha anterior con un triunfo que deja buenas sensaciones en los días previos a su debut por Copa Libertadores, el próximo jueves ante Independiente Santa Fe en Bogotá.