Paris Saint-Germain, en una sesión de entrenamiento en el estadio Anfield de Liverpool, al noroeste de Inglaterra, el 13 de abril de 2026, Foto: Peter Powel, AFP

Los franceses ganaron con autoridad en Anfield, mientras los madrileños sufrieron e hicieron valer el resultado de la ida para clasificar; este miércoles se conocerán los otros dos semifinalistas.

La Champions League se comienza a definir en Europa. Este martes se supieron dos semifinalistas y el miércoles se sabrán los otros dos, y tras ello cómo quedará el camino rumbo a la final en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría. París Saint-Germain y Atlético de Madrid festejaron y mirarán atentos a quienes serán sus futuros rivales.

El PSG se confirma como candidato. Pese a no haber tenido una buena fase de liga, donde debió ir a repechaje para meterse en el cuadro de eliminaciones directas, en los mano a mano es cosa seria y demuestra superioridad, tanto de local como de visitante. Este martes los dirigidos por el español Luis Enrique llegaron a Anfield con la ventaja de 2-0 tras la victoria en París y, lejos de pasarla mal, volvieron a ganar por el mismo marcador ante un Liverpool que apenas resistió. Ousmane Dembelé metió el doblete que sentenció la historia.

Por su parte, el Atlético de Madrid logró una clasificación con bastante más sufrimiento pese a jugar como local en el Metropolitano. Fue un gran partido copero, que tuvo al Barcelona con un gran arranque, porque a los 5 minutos ya ganaba 1-0 con tanto de Lamine Yamal y a los 24 puso el segundo Ferrán Torres, 2-0 con el que empataba la serie tras la derrota que sufrió en su casa la semana pasada. El gol de Ademola Lookman a los 30 fue clave para acortar distancias y mantener el hándicap favorable para el colchonero. En el segundo tiempo el Atleti se defendió como sabe y como le gusta al entrenador, peleando todas las pelotas y cuando podía tirando contragolpes. Barcelona metió el 3-1, diferencia que habilitaba el alargue, pero el VAR lo anuló por fuera de juego. Ronald Araújo fue suplente en los culés y entró en los minutos finales.

Miércoles se arman las semifinales

Los cuartos de final continúan este miércoles con los restantes dos encuentros. Por un lado, Bayern Múnich recibe al Real Madrid en el Allianz Arena. Los bávaros llegan con la ventaja tras haber ganado en Madrid 2-1. Quien gane esta llave será el rival del PSG.

Del otro lado del cuadro jugará el mejor equipo en números de la Champions, Arsenal, quien tendrá la visita del Sporting Lisboa de Maximiliano Araújo. Los londinenses son favoritos, máxime tras ganar en Portugal 1-0. Atlético los espera.