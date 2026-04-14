Fue el séptimo entrenador en dejar su cargo tras los magros resultados en el Apertura.

Progreso, tras la reunión de la directiva con el entrenador, confirmó la salida de Leonel Rocco, quien rescindió su contrato por los malos resultados que tienen al club en una situación comprometida. Lo que era un secreto a voces desde la derrota frente a Juventud de Las Piedras se confirmó en la noche del lunes.

Rocco tuvo un muy buen arranque de la temporada cuando salió campeón de la Copa de la Liga en verano, pero no logró plasmar juego ni resultados en lo que va del Apertura. Tras 11 fechas, los gauchos apenas lograron una victoria, empataron cuatro juegos y perdieron seis; en suma, Progreso está último en el Apertura con 7 puntos, pero además no puede salir del fondo de los promedios del descenso y es uno de los tres que en este momento se estaría yendo a Segunda División.

Rocco no llegó a estar un año al frente de Progreso, ya que asumió en agosto de 2025. En la temporada pasada logró el objetivo para el que fue contratado: mantener la categoría. Ahora la directiva de los de La Teja busca sustituto; una de las posibilidades fue la llegada de Juan Ramón Carrasco, con quien hubo avances pero no se llegó a un acuerdo. Ahora se buscan otras opciones.

Progreso jugará el próximo sábado un encuentro clave frente a Wanderers el sábado a las 13.00 en el Paladino.

El séptimo en salir

Con la salida de Rocco, ya cambiaron de entrenador siete de los 16 equipos de primera división. Sergio Blanco llegó a Juventud de Las Piedras por Sebastián Méndez, Ignacio Ithurralde tomó Boston River en lugar de Israel Damonte, Jorge Bava asumió en Nacional por Jadson Viera y, en Cerro, Alejandro Apud ocupó el lugar de Nelson Abeijón.

Además, Diego Monarriz dejó Danubio y Camilo Speranza debió irse de Liverpool, aunque todavía no están los sustitutos; Gustavo Matosas y Gustavo Ferrín, respectivamente, están dirigiendo de forma interina.