Llega para sustituir a Leonel Rocco, que dejó el cargo el lunes por la situación deportiva del conjunto tejano.

Se confirmó el sustituto de Leonel Rocco, quien rescindió el contrato el lunes de noche con Progreso por los malos resultados que tienen al club en una situación comprometida. Tuvo un muy buen arranque de la temporada cuando salió campeón de la Copa de la Liga en verano, pero no logró plasmar juego ni resultados en lo que va del Apertura.

Tras 11 fechas, los gauchos apenas lograron una victoria, empataron cuatro juegos y perdieron seis; en suma, Progreso está último en el Apertura con 7 puntos, pero además no logra salir del fondo de los promedios del descenso y es uno de los tres que en este momento se estarían yendo a Segunda División.

El que tomará el cargo es Tabaré Silva, que hizo una campaña muy buena con Cerro en 2025. Anteriormente había estado en Perú en 2022; la mayoría de su carrera como entrenador la hizo en tierras incaicas, Ecuador y Bolivia. En Uruguay había estado en El Tanque Sisley, Sud América y Defensor Sporting; en el violeta fue campeón del Clausura en 2013.

El conjunto tejano entrenó el martes bajo las órdenes del coordinador deportivo Gabriel Farcili. El miércoles se sumará Silva, quien debutará el sábado con una final por el descenso ante Wanderers a las 13.00 en el Paladino.

Séptimo cambio

Con la salida de Rocco y la llegada de Tabaré Silva, ya cambiaron de entrenador siete de los 16 equipos de primera división. Sergio Blanco llegó a Juventud de Las Piedras por Sebastián Méndez, Ignacio Ithurralde tomó Boston River en lugar de Israel Damonte, Jorge Bava asumió en Nacional por Jadson Viera y, en Cerro, Alejandro Apud ocupó el lugar de Nelson Abeijón.

Además, Diego Monarriz dejó Danubio y Camilo Speranza debió irse de Liverpool, aunque todavía no están los sustitutos; Gustavo Matosas y Gustavo Ferrín, respectivamente, están dirigiendo de forma interina.