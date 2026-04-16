La etapa inicia este viernes con el partido entre Plaza Colonia y Paysandú por la serie B en el Parque Prandi; el partido destacado del fin de semana es Huracán-Fénix que irá el domingo.

El Torneo Competencia, que brinda al ganador un lugar asegurado en los playoff en caso de no conseguirlo con el puntaje del año, llega a su sexta fecha. Este viernes, para inaugurarla, juegan Plaza Colonia, que tuvo fecha libre pero es uno de los más animados en lo que va del año, y Paysandú FC. Los sanduceros vienen de caer en el estadio Artigas por 1-0 frente a Rentistas, con gol de Horacio Sequeira. El partido, correspondiente a la serie B, será a las 18.00.

A segunda hora del viernes, pero por la serie A, otro duelo del interior: Atenas de San Carlos, otro que también tuvo libre y que necesita empezar a sumar, recibe a Tacuarembó en el Campus de Maldonado. El partido será a las 21.30. El equipo gardeliano cayó 2-0 en su casa del Goyenola ante un Huracán del Paso de la Arena que pisa fuerte de la mano de Martín Siri, con goles de Mateo Aramburu y Joaquín Rodríguez.

En el matutino del sábado, Miramar Misiones recibe a Colón en el estadio Charrúa a las 10.00, en partido correspondiente a la serie B. Los monos de Villa Dolores cayeron con dignidad frente al Oriental de La Paz que dirige Darío Flores, líder de su serie. El equipo de Eduardo Acevedo ha sabido demostrar capacidad, aunque le ha costado a su vez cristalizarla. Por su parte, Colón derrotó 4-2 a River y lo dejó sin entrenador: Ramiro Quintana fue la gran figura del encuentro con tres goles para el equipo de la calle San Martín.

Por la noche, en el Parque Palermo, Cerrito —que venía en tren de ascenso pero cayó goleado por Fénix— recibe a La Luz por la serie A, a las 20.00. La Luz viene de caer derrotado frente a Uruguay Montevideo por 2-0, con goles de Maximiliano Lombardi y Gonzalo Barreto.

El domingo se juega uno de los atractivos de la fecha: el partido que disputarán Huracán y Fénix a las 16.00 en el Parque Palermo por la serie A. Ambos ganadores en la fecha pasada, tanto el equipo de Siri como el de Carlos Cannobio se entonaron y entraron en confianza en el Torneo Competencia.

El lunes, cierran la sexta fecha Rentistas y Oriental por la serie B. El partido, con otros dos ganadores de la última fecha, será a las 18.00 en el lejano complejo Rentistas de Camino Mendoza. En esta ocasión tienen fecha libre Uruguay Montevideo, por la serie A, y River Plate, que a su vuelta por la serie B estrenará como técnico a Damián Santín.

En la serie A, lideran Fénix y Uruguay Montevideo con 8, y después vienen Cerrito 7, Huracán y La Luz 6, Tacuarembó 2 y Atenas 1; por el grupo B el puntero es Oriental con 10, Plaza Colonia 8, Colón 8 y Rentistas 8; Paysandú y Miramar Misiones 3; River Plate 1; en la serie B, Oriental, con 10, es el que tiene mejor puntaje.