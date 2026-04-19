La celeste que dirige Ariel Longo perdió 3-1 en el Centenario y quedó lejos de los puestos de repechaje en las eliminatorias de Conmebol.

Uruguay perdió 3-1 ante Chile este sábado por la Liga de Naciones Femenina. La celeste deberá seguir esperando para tener su debut mundialista. Antes de la creación de este torneo de formato eliminatorio rumbo al Mundial de Brasil 2027, era la Copa América Femenina la que oficiaba como campeonato clasificatorio. En la última Copa América, en Ecuador, la selección uruguaya finalizó cuarta, lo que le habría valido el repechaje, pero ahora el formato cambió y Uruguay sufrió las exigencias de un torneo largo —que empezó en octubre del año pasado—, con duros partidos como visitante en lejanas tierras americanas.

Precisamente, la celeste venía de conseguir un triunfazo en la altura ante Bolivia la semana pasada, que fue el primero del torneo para el equipo, y se ilusionaba con mezclarse en los puestos de repechaje (las primeras dos seleccionadas clasificadas van directo, las dos siguientes a un repechaje intercontinental). Para eso necesitaba ganarle a Chile este sábado en el estadio Centenario.

La Roja, un equipo de vocación ofensiva y uno de los que más ha evolucionado en el fútbol femenino continental, empezó el partido más adelantado y jugando en campo de Uruguay. En las primeras que tuvo filtró un par de pelotas peligrosas dentro del área, que agarraron a la defensa celeste distraída, aunque no pudieron definir. Uruguay respondió de la mejor manera posible: con un gol.

A los 3 minutos de juego, justo después de que un bombo y un redoblante le empezaran a poner un poco de ritmo a la más bien magra concurrencia de hinchas celestes que se apiñó en un sector de la tribuna Olímpica, una defensora chilena entregó mal un pase en salida y le quedó a Belén Aquino, cuyo tiro fue bien bloqueado por otra defensora de Chile. Del tiro de esquina vino el gol, con un cabezazo limpio al segundo palo de Pamela González, que llegó para definir sin marca por atrás de la defensa.

La cosa empezaba prometedora para Uruguay. Pero Chile no demoró ni cinco minutos en igualar el marcador. Las distracciones del fondo celeste seguían ahí, y una pelota que venía por arriba no pudo ser despejada. La 9 chilena, Sonya Keefe, que había ido a buscar la primera pelota por arriba saliendo del fuera de juego (que no lo percibió ni la línea ni la jueza ni el VAR) recibió la segunda pelota por abajo y tocó rápido para Mary Valencia, que en velocidad entró sola al área y definió al primer palo ante la salida de la arquera Agustina Sánchez.

Jugadoras de Chile celebran el tercer gol de su selección ante Uruguay, el 18 de abril. Foto: Guillermo Legaria, Agencia Gamba

El partido se armó con Chile adelantado y manejando un poco más la posesión del balón, y Uruguay esperando la oportunidad para responder con salidas rápidas. Wendy Carballo tuvo un par de subidas prometedoras por derecha, pero no llegaron a generar peligro.

Chile estuvo cerca de sacar ventaja en un tiro libre, con un cabezazo que se fue rozando el palo de Agustina Sánchez. En la siguiente jugada, Uruguay atacó por adentro y la pelota le llegó a Wendy Carballo, de espaldas adentro del área, pero controló largo y hubo una disputa de balón. La jueza cobró penal pero el VAR rectificó: no había sido nada.

En el segundo tiempo, Uruguay salió más agresivo en ataque, pero al mismo tiempo dejó huecos en el fondo. Ahora la celeste atacaba con más gente pero sin claridad, y Chile respondía con jugadas rápidas y amenazantes. La más clara de Uruguay fue un centro que vino desde la izquierda, y que tanto Belén Aquino como Esperanza Pizarro llegaron en posición de definir, pero se molestaron entre sí y la pelota derivó mansa a las manos de la experimentada arquera chilena. Desde allí, todo fue cuesta abajo para la celeste.

A los 69 minutos, un mal rechazo defensivo rebotó en una atacante chilena y le quedó a Mary Valencia, que complicó toda la noche a las defensoras celestes y se fue otra vez mano a mano ante la arquera. Entre Sánchez y dos defensoras celestes alcanzaron a cerrar, pero el rebote derivó para Lesly Olivares, que definió con el arco vacío.

En desventaja, Uruguay no tuvo más opción que adelantarse para ir a buscar el resultado, descuidando todavía más la parte de atrás. El tercero de Chile cayó a los 75 minutos, con el fondo uruguayo en inferioridad numérica, la pelota derivó para la recién ingresada Vaitiare Pardo, que quedó sola para definir ante Agustina Sánchez.

Uruguay quedó con 5 unidades en el fondo de la tabla, solo por delante de Bolivia. Cerrará el torneo para cumplir con el calendario, en las últimas dos fechas, primero de visita ante la durísima Colombia, para luego cerrar en el estadio Centenario ante Venezuela.