Las chiquilinas celestes volvieron a perder y complicaron sus chances de llegar al Mundial.

La selección femenina que participa en el Sudamericano sub 17 perdió con Venezuela 2-0, sumó su segunda derrota consecutiva y complicó sus chances de avanzar en el torneo y clasificar al Mundial. Jugando en el mítico Defensores del Chaco, en Asunción, Uruguay —que, otra vez, como sus pares de la categoría masculina, juega sus cuatro partidos seguidos y tiene fecha libre cuando todo se decide— enfrentó a Venezuela con el técnico Pablo Herrera planteando una situación novedosa: ante las caribeñas ubicó un equipo totalmente distinto al que perdió con Brasil 5-3, seguramente pensando en la parte física y buscando afirmarse en un lugar que le permitiera pelear por llegar a semifinales, pero, básicamente y tal vez hasta más importante, asegurar el tercer puesto que lleva a un partido para tratar de conseguir uno de los cuatro cupos para clasificar al Mundial de Marruecos.

En principio no salió, por la derrota final 2-0, que ahora obliga, como última posibilidad, a buscar los 3 puntos frente a las ecuatorianas en la próxima fecha y después esperar el cierre del grupo para ver si mantiene chances.

El plan de las uruguayas no pudo ser ejecutado con claridad en el primer tiempo, en donde no hubo goles y fue parejo, con las venezolanas bastante dominadas en su acción ofensiva —aunque no hubo forma de evitar los laterales-córner desde cualquier sector—, pero, sin embargo, las celestes (de blanco) tuvieron, en el cierre de la primera parte, la posibilidad de anotar en una presión extrema que permitió generar un error forzado de la golera venezolana y un remate forzado de Romina Acosta, barrido sobre la línea.

Para el segundo tiempo los equipos se abrieron y el trámite se volvió un ida y vuelta ajetreado. Durante el primer cuarto de hora Venezuela generó tres situaciones claras, pero la respuesta defensiva y algo de fortuna mantuvieron el cero. Uruguay respondía con ataques que prometían peligro, pero que se desflecaban al llegar al área.

A los 20 minutos Herrera mandó a la cancha a las titulares: Zoe Suárez y la goleadora Siamara Sánchez. Como una paradoja del destino, apenas ingresaron, una contra venezolana dejó a una delantera mano a mano. La arquera Carballo debió salir casi hasta la mitad del campo, actuando como una zaguera central para quitar una pelota que era gol inminente.

A la media hora de juego se rompió el equilibrio. Una pelota filtrada entre las centrales uruguayas permitió que Carla Alfonso ganara por velocidad y definiera ante la salida de Carballo para anotar el 1-0. Uruguay intentó reaccionar, pero el desgaste físico y la marca asfixiante sobre Sánchez y Suárez dificultaron la remontada.

Sobre el final, en la última jugada del partido, otro saque lateral larguísimo, esta vez de Medina, provocó el error. Carballo no pudo retener el envío y la pelota quedó boyando en el área chica para que Valery Núñez anotara el segundo tanto, definiendo absolutamente el pleito.

Una pena. Ahora hay que ir por la victoria ante las ecuatorianas este viernes. Uruguay tiene 3 puntos, producto de la victoria inicial ante Perú, dado que luego vinieron las derrotas con Brasil y la de Venezuela.