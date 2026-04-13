La celeste quedó tercera en su grupo del Sudamericano y jugará un clasificatorio para meterse en la próxima Copa del Mundo.

El jueves la selección uruguaya sub 17 le ganó a su par colombiana 2-0 en el Sudamericano que se disputa en Paraguay. La celeste, que había empatado a un gol los dos primeros partidos, frente a Chile y frente a la selección local, cayó con Ecuador en la jornada anterior y complicó sus chances, por lo que se jugaba el todo por el todo con Colombia en el último partido de los uruguayos por el grupo A. Dos goles de tiro libre de Thiago Brizuela, por faltas a Nicolás Scotti, le dieron a la celeste la ansiada primera victoria.

Uruguay había quedado segundo con 5 puntos, pero debía pagar la fecha libre, por lo que no dependía de sí mismo para clasificarse a las semifinales. Además, meterse entre los cuatro mejores significaba ya estar en el Mundial, al que irán siete selecciones. Sin embargo, el domingo, cuando se cerró la serie, la selección colombiana –una de las que no debían ganar– triunfó 2-0 ante Paraguay y se metió como segunda, detrás de Ecuador, que clasificó primera luego de ganarle a Chile 3-1.

Con estos resultados, los ecuatorianos pasaron con 10 puntos –e invictos–, segundo entró Colombia con 7, Uruguay quedó en el tercer escalón con esos 5 puntos, mientras los chilenos fueron cuartos con 4; eliminada de toda posibilidad quedó la selección local paraguaya, última con un punto.

La hoja de ruta ahora es la siguiente: en semifinales definirán el torneo –ya se dijo que las cuatro selecciones están en el próximo Mundial de la categoría–: Ecuador se enfrentará con Argentina, mientras que del otro lado del cuadro estáran Brasil y Colombia.

En lo que importa a Uruguay, la celeste jugará los playoffs por los restantes tres cupos. Es un formato Final Four, o semifinales, pero entre quienes fueron terceros y cuartos de sus respectivos grupos. Uruguay enfrentará a Venezuela, mientras que Chile se cruzará con Bolivia. Los dos que ganen irán al Mundial. Los perdedores se enfrentarán entre sí por el séptimo y último lugar. Los primeros cruces serán este miércoles, con horarios a confirmar.