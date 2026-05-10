Zaphaniah Kipyego Cheruiyot, en varones, y su compatriota Gladys Kemboi, en la rama femenina, fueron los ganadores en la principal categoría.

La maratón de Montevideo recorrió la capital del país este domingo. El circuito de los 42 kilómetros, certificado por World Athletics, combinó trayectos por las principales avenidas, un buen paso por la rambla y tramos por barrios como Centro, Cordón, Aguada, Parque Batlle, Buceo, Malvín, Pocitos, Punta Carretas y Ciudad Vieja, entre otros.

Por la cantidad récord de corredores –8.000, que agotaron el cupo– y porque hubo figuras de élite de África y Brasil, la corrida fue considera exitosa. Los ganadores de la prueba principal fueron el keniata Zaphaniah Kipyego Cheruiyot y su compatriota Gladys Kemboi, rama masculina y femenina, respectivamente. Cheruiyot, fondista de 30 años que traía como antecedente la victoria en la maratón de Bilbao en 2022, cruzó la línea de meta con un tiempo de 2 horas 18 minutos 46 segundos. Detrás de él llegaron los uruguayos Óscar Cáceres, segundo con 2:21:17, y Nicolás Espinosa, tercero con 2:23:00. Kemboi marcó el ritmo de punta a punta entre las mujeres y se impuso con un guarismo de 2:39:07. Las uruguayas Aldana Sabatel, con 2:56:59, y Martina Viana, con 3:00:35, completaron el podio.

En los 21 kilómetros masculinos ganó otro africano, el etíope Abadema Kuma Ajema, con un tiempo de 1:06:49. En segundo lugar entró Gaspar Geymonat, con 1:08:24, y tercero fue Martín Cuestas, con 1:08:57. Por otro lado, la media maratón femenina se la llevó la brasileña Mirela Saturnino de Andrade, que llegó a la meta con un tiempo de 1:18:17. Fue segunda Flavia Lanza (1:21:14) y tercera Lucía Santucci (1:25:09).

También se corrió en 10K. La victoria en varones fue de Agustín Lima, que se ganó la prueba en 33 minutos 38 segundos, seguido por Pablo Duarte y Kevin Fredes. En la rama femenina Katherin Cardozo fue primera, seguida por Eliana Arregín y Maite Falero.

Además, hubo protagonismo en las categorías de inclusión: en silla de ruedas el uruguayo Eduardo Dutra se quedó con los 42K, al marcar 2:31:14, y en la categoría de personas no videntes el triunfo fue para Daniel Davrieux, que completó la carrera con 3:11:08.